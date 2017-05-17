«Парковочный рейд» прошел в Уфе

Неприятный сюрприз ожидал нескольких горожан, решивших накануне совершить покупки в одном из торговых центров столицы. При выходе из магазина они не обнаружили на парковке своих автомобилей.

Дорогой внедорожник припаркован под знаком «Инвалид». Такая ситуация особо распространена у больших торговых центров, разъясняют организаторы рейда. По правилам, в таких людных местах 10% всех автомобильных стоянок предназначены для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Однако при совершении покупок им приходится сталкиваться с трудностями.

«В последнее время участились жалобы на то, что эти места занимаются и, соответственно, граждане с ограниченными возможностями не могут поставить свой автомобиль», — подтвердил заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Гафур Клызбаев.

Не увидеть знак сложно. Организаторы рейда считают, что нерадивым автомобилистам просто лень идти и поэтому они стараются припарковаться как можно ближе к входу. Между тем за нарушение — 5 тысяч рублей штрафа. Кроме того, на вполне легальных основаниях автомобиль можно забрать на штрафстоянку. Вызванный эвакуаторщик первой увез «Ниву».

За услуги транспортировки нарушителям также придется заплатить. Еще 2 тысячи рублей. Одним словом, субботний шопинг для владельцев этих автомобилей завершился неприятно. А могло бы быть иначе — в случае соблюдения правил дорожного движения.

Айгуль Ташбулатова

13 февраля