Пасха за колючей проволокой

Сегодня Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон посетил исправительную колонию номер 3 в Шакше, известную еще как «Три пингвина». Там священнослужитель встретился с осужденными и лично провел в храме пасхальное богослужение. Ведь такие службы могут проходить не только в саму Пасху, но и в любой из сорока дней от светлого Христова воскресения до праздника вознесения.

Торжественное богослужение строгого режима. Словосочетание, конечно, не самое привычное. Между тем, вряд ли будет преувеличением сказать, что означенное мероприятие для всех его участников прошло под знаком плюс. Не нарушен ни режим колонии, ни церковные каноны. Все как положено - молебен, священник поет псалмы. Вот только прихожане одеты в тюремные робы.

В церкви третьей колонии не протолкнуться. К Пасхе осужденные готовились заблаговременно. Кто куличи запекал, кто яйца красил, а кто молитвы в памяти освежал. Некоторые даже постились.

Николай Иорданов теперь мечтает научиться петь псалмы. Срок у него серьезный - 18 лет. Времени для практики - море. А свои впечатления от службы осужденный охарактеризовал одним словом - чудо.

«Здесь сердцем надо прочувствовать, вот раньше были службы, да, было хорошо, но после этой службы чувствуется, что реально без религии, без веры и воспитания никуда, религия, она, по сути, из разбойника делает человека, праведника», - говорит осужденный Николай Иорданов.

Важнейший христианский праздник - Пасху, верующие осужденные отмечают с особым рвением. Ведь многим арестантам, тем более уже не раз судимым, надеяться больше не на кого, кроме как на Бога.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы разнообразием не отличается. Подъем, завтрак-обед-ужин, работа, отбой - все по расписанию. А вот времени для раздумий много, по крайней мере, достаточно, чтобы сделать выводы из своей далеко не образцовой жизни. И не удивительно, что именно во время отбытия наказания арестанты находят свою дорогу к Богу.

На их лицах печать неволи и прошлых преступлений. В их разговорах мало понятных обычному человеку слов. В третьей исправительной колонии отбывают наказание за особо тяжкие преступления. Убийство, изнасилование, разбой. Тем не менее, те осужденные, кто постоянно ходит в церковь, на волю попадают раньше срока. Вот только условно-досрочное освобождение, говорят осуждённые, не главное. Службы и исповеди - вот самое важное для верующих.

«Впервые я пришел к Богу именно здесь, и в моей душе возросла надежда 35-48 + 36-03 это не передать словами я очень рад, что нам администрация позволяет, спасибо ей огромное, то, что митрополита я даже в своей жизни и не думал, что увижу, это очень для нас благая весть», - рассказывает осужденный Олег Жарков.

Православный храм в третьей исправительной колонии построили в 2008 году. С того времени здесь отмечают все церковные праздники.

«В этих местах обязательно надо проводить, вот только что говорил, что, во-первых, очень много негатива и здесь специфика своей закрытой жизни и люди, которые здесь и трудятся и отбывают заключение, они находятся в очень тяжелом духовном состоянии», - пояснил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Только в этом исправительном учреждении церковь регулярно посещают более 150 осужденных. Богослужения идут им только на пользу, считают сотрудники колонии.

«Видно когда человек пребывает в учреждении и по истечении определенного времени если он еще начинает посещать церковь действительно он, наверное, переосмысливает то поведение, то отношение к жизни, те моменты и нормы, так скажем, которыми он руководствовался и жил в жизни, церковь очень благотворно влияет на осужденных», - заключил заместитель начальника ИК-3 Денис Даньшин.

Что же касается Митрополита Никона, то он пообещал, что в скором времени вновь навестит осужденных. Ведь главное, это эффект перевоспитания. И вера здесь - далеко не последний инструмент. Чтобы все как положено - на свободу с чистой совестью.

27 апреля