Пенсионерка из-за своей доверчивости может остаться на улице

Женщина обнаружила, что двухкомнатная квартира, в которой она проживает, ей не принадлежит. Восемь лет собственник жилья - ее сосед.



Смерти Галины Абдуловой, как утверждает пенсионерка, ждут ее самые близкие люди. 28 лет они с соседями жили дружно, помогали друг другу в сложных ситуациях, вместе отмечали праздники. Поэтому в 2008 году на предложение соседа оформить завещание пенсионерка ответила согласием.



Галина Григорьевна давала соседям деньги на покупку продуктов, медикаментов, оплату счетов. Но год назад отношения испортились. В канун майских праздников Галина Григорьевна осталась без продуктов и денег.





«8 дней его не было. У меня ни капли кушать не было. Одна вода. Меня уже стало мотать, я не могу ходить. На одной воде долго не протяну. Я ползком, немного прошла и упала и поползла на второй этаж к Рите в 48 квартиру», - говорит Галина Абдулова.



В результате Галина Абдулова с истощением попала в госпиталь, где пролежала три недели. На нервной почве начались проблемы со зрением, присвоили первую степень инвалидности. Тогда Галина Григорьенва решила, что таким соседям не стоит завещать квартиру.



Оказалось, что 8 лет назад Галина Абдулова, подписала вовсе не завещание, а договор дарения. Пенсионерка подарила свою двухкомнатную квартиру в Кировском районе столицы соседу. Галина Григорьевна уверена, что сосед намеренно ввел ее в заблуждение, а мнение самого соседа нам узнать не удалось - его не оказалось дома, а номера телефона пенсионерка не знает.

«Они живут не вакууме. Я бы рекомендовал быть внимательнее к своим старикам. К тем, кто живет рядом. То же самое касается тех людей, которые помогали составлять доверенность, которая здесь указана. Я понимаю, что нотариус обязан проверить дееспособность. Но возраст накладывает особенности. Я бы хотел призвать нотариусов оформлять эти доверенности более детально информировать, предупреждать. Думаю, что никто не позволит, конечно, выселить пожилую женщину на улицу. Даже несмотря на решение суда. Я не хочу думать, что ответчик пойдет на такие шаги, но у нас, как известно по Конституции, старость охраняется государством», - комментирует юрист, финансовый омбудсмен в РБ Валерий Шарипов.

11 сентября

Точку в этой истории должен был поставить суд, в который обратилась Галина Абдулова в июне этого года с требованием восстановить право собственности. Но районный и Верховный суд республики отказали в удовлетворении исковых требований, сославшись на отсутствие доказательств и истечение исковой давности. Мы попросили юриста, финансового омбудсмена в Башкортостане Валерия Шарипова ознакомиться с решением суда. Он отметил, что суд, вынося решение, опирается не на эмоции, а на факты. Такие дела, к сожалению, не редкость. Очень часто одинокие старики в силу доверчивости попадают в такие ситуации.Вместе с тем юрист успокаивает, что на улице Галина Абдулова не останется. Раз судом доказано, что имел место именно договор дарения, то соседа могут даже обязать содержать пенсионерку.А Галина Абдулова настроена решительно и намерена продолжать борьбу дальше. Женщина считает, что вправе сама распоряжаться своим имуществом.