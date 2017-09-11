Пенсионерка из-за своей доверчивости может остаться на улице

Женщина обнаружила, что двухкомнатная квартира, в которой она проживает, ей не принадлежит. Восемь лет собственник жилья - ее сосед.
Смерти Галины Абдуловой, как утверждает пенсионерка, ждут ее самые близкие люди. 28 лет они с соседями жили дружно, помогали друг другу в сложных ситуациях, вместе отмечали праздники. Поэтому в 2008 году на предложение соседа оформить завещание пенсионерка ответила согласием.
Галина Григорьевна давала соседям деньги на покупку продуктов, медикаментов, оплату счетов. Но год назад отношения испортились. В канун майских праздников Галина Григорьевна осталась без продуктов и денег.
«8 дней его не было. У меня ни капли кушать не было. Одна вода. Меня уже стало мотать, я не могу ходить. На одной воде долго не протяну. Я ползком, немного прошла и упала и поползла на второй этаж к Рите в 48 квартиру», - говорит Галина Абдулова.
В результате Галина Абдулова с истощением попала в госпиталь, где пролежала три недели. На нервной почве начались проблемы со зрением, присвоили первую степень инвалидности. Тогда Галина Григорьенва решила, что таким соседям не стоит завещать квартиру.
Оказалось, что 8 лет назад Галина Абдулова, подписала вовсе не завещание, а договор дарения. Пенсионерка подарила свою двухкомнатную квартиру в Кировском районе столицы соседу. Галина Григорьевна уверена, что сосед намеренно ввел ее в заблуждение, а мнение самого соседа нам узнать не удалось - его не оказалось дома, а номера телефона пенсионерка не знает.
«Они живут не вакууме. Я бы рекомендовал быть внимательнее к своим старикам. К тем, кто живет рядом. То же самое касается тех людей, которые помогали составлять доверенность, которая здесь указана. Я понимаю, что нотариус обязан проверить дееспособность. Но возраст накладывает особенности. Я бы хотел призвать нотариусов оформлять эти доверенности более детально информировать, предупреждать. Думаю, что никто не позволит, конечно, выселить пожилую женщину на улицу. Даже несмотря на решение суда. Я не хочу думать, что ответчик пойдет на такие шаги, но у нас, как известно по Конституции, старость охраняется государством», - комментирует юрист, финансовый омбудсмен в РБ Валерий Шарипов.