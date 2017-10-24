Пенсионеры из Башкортостана стали призерами Всероссийских спортивных соревнований

Команда из Башкортостана приняла участие в четвертой Открытой Спартакиаде пенсионеров России в Пензе. Из 70 российских регионов, а также представителей Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии, Чехии, уфимская сборная заметно выделялась задором и позитивом и стала бронзовым призёром соревнований по лёгкой атлетике.

У Земфиры Синакаевой времени дома сидеть нет. В свои 64 года она старается много двигаться и даже участвует в марафонах





«Основная моя дистанция марафоны, мне нравится. А так как я пенсионерка меня взяли на Всероссийские соревнования, где я приняла участие», - говорит бронзовый призер Всероссийской спартакиады Земфира Синакаева.

«Движение это жизнь, особенно во второй половине жизни, когда мы переступили основной порог 50-летия и казалось бы силы не те, но очень многие люди в этом возрасте начинают подключаться к физической культуре и достигать результатов, которые им и не снились раньше, когда у них была работа, дети, обязанности, а сейчас они живут для себя, собственного удовольствия и для здоровья», - вторит ей участница Всероссийской спартакиады Светлана Бикбулатова.



Они не знают, что такое усталость и дорога в поликлинику. Говорят, их лекарство в движении. Впервые группа уфимских спортсменов-единомышленников серебряного возраста приняла участие в районной и городской спартакиаде. Далее, набравшись опыта, решили попробовать свои силы на республиканском и потом всероссийском уровне и вновь получилось.



Ранее работа в оздоровлении этой группы населения конечно велась, но изменились время, да и сами люди, словом появились новые задачи. В Уфе заработал оздоровительный проект "Живи активно", куда вошли любители моржевания и представители скандинавской ходьбы. А с прошлого года, в том числе и при поддержке телекомпании "Вся Уфа" появились организованные группы, где можно заняться спортом в парках и скверах города, с возможностью одновременно и оздоровится и получить ценные советы. Планов конечно много, считает Светлана Родионова, но и единомышленники есть.



Возвращаясь к Спартакиаде в Пензе, отметим, что по своему масштабу она стала рекордной за всю историю всероссийских соревнований, которые проводятся Министерством спорта России и Союзом пенсионеров нашей страны





«Было почти 80 команд, и в легкой атлетике из 80 команд наша команда завоевала третье место. Я думаю, это достойный результат, ведь недаром команда Уфы тренировалась все лето и в Агидели победили и в первенстве выступили совершенно неплохо», - уверен председатель правления РО «Союза пенсионеров России» по РБ Александр Кузнецов.

Общий охват участников региональных отборочных этапов от Калининграда до Камчатки, свыше 42 тысяч человек и все они доказали - спорт не имеет возрастных ограничений.

25 октября