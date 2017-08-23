Перед началом нового учебного года в Уфе проходит операция "Внимание, дети"

Госавтоинспекторы провели рейд, во время которого проверяли, как владельцы автомобилей перевозят своих детей.

Наличие детского удерживающего кресла — одно из главных требований к перевозке детей до 12 лет. В интернете тысячи записей с видеорегистраторов, в которых дети в прямом смысле «вылетают» из автомобилей. Чтобы снизить количество подобных ДТП сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды.





«С 14 августа текущего года в городе Уфе проходит профилактическая операция «Внимание, дети».Целью данной операции является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижения количества ДТП с участием детей. Сегодня мы проводим профилактический рейд по пресечению нарушений водителями, перевозящими детей», - говорит старший инспектор по пропаганде ОГИБДД управления МВД РФ по Уфе Фарит Исхаков.



В ходе этого рейда поймали лишь одного нарушителя. Он перевозил свою дочь на переднем сидении, не пристегнув даже ремнем безопасности. От комментариев мужчина отказался. А вот тем, кто соблюдает правила, скрывать нечего.



Размер штрафа за нарушение правил перевозки - 3000 рублей. Для некоторых водителей подобная мера - хорошая мотивация для покупки автомобильного кресла. Тем не менее, большинство автолюбителей приобретают удерживающие устройство прежде всего для обеспечения безопасности своих детей.





«Есть два момента. Первый момент - это безопасность наших детей и очень важно заботиться об их здоровье и понимать насколько это опасно — быть непристегнутым. И второе- это безусловно экономия семейного бюджета. Лишние штрафы никому не нужны. Поэтому дорогие родители, заботьтесь о своих детях и своей семье. И обязательно пользуйтесь креслами безопасности и ремнями безопасности», - рассказывает Евгения Оленева.

С недавнего времени правила перевозки детей изменились. Теперь на заднем сидении удерживающее устройство необходимо для детей до 7 лет. Сесть спереди без удерживающего устройства, по-прежнему, может ребенок достигший 12 лет.



Дамир Вахитов

23 августа