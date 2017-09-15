Перекрытие дорог ожидается в ближайшие выходные в Уфе

В Уфе пройдет сразу несколько масштабных мероприятий, сообщает администрация города.

Так, в субботу 16 сентября в центре города состоится "Парад российского студенчества". Для обеспечения безопасности участников которого с 14:30 и почти до 17 часов вечера будут частично перекрыты улицы Советская, Пушкина, Театральная, Карла Маркса и Заки Валиди. Улицы будут перекрываться поэтапно, по мере продвижения парада. С графиком можно ознакомиться на сайте администрации города.





Ограничение движения будет введено и в воскресенье. На центральных улицах пройдет Международный уфимский марафон, в котором примут участие около 5 тысяч человек. С 7 утра до 15 часов дня будут закрыты улицы Пушкина, Заки Валиди, Гафури, Театральная, Кирова, Мустая Карима, Ленина и Революционная.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты передвижения.

15 сентября