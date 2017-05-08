Первые лица города отправились к ветеранам домой

Поздравления носили и персональный, адресный характер. Первые лица города, а также главы муниципальных районов и депутаты, отправились к ветеранам домой, чтобы лично выразить благодарность за их подвиг.



Накануне 9 мая поздравления и памятные подарки были вручены ветерану Великой Отечественной войны Махмуту Булатову.



Махмут Мухаммадиевич показал гостям военные фотографии, письма.



За чаем ветеран рассказ о далеких 40-х. Например, как в 17 лет ушел на фронт, после серьезных ранений стал инвалидом первой группы, но нашел силы встать на ноги и начать новую жизнь. К слову, физическую форму ветеран поддерживает до сих пор. Пришедшим он продемонстрировал свое упражнение на укрепление позвоночника.



Ветеран рассказывает, что после рокового момента на окраине Варшавы было трудно поверить, что он вообще выживет. Когда 17 января 1945 года молодой разведчик прятался в траншее, его переехал вражеский танк.



Очнулся уже в госпитале Ленинграда. 19-ти летнему юноше пришлось заново учиться жить. Встать на ноги было невероятно сложно. Ведь к этому времени молодой человек имел еще одну военную травму - обморожение конечностей.



На фронте Махмут Булатов был и разведчиком, и пулеметчиком, и радистом. Он участвовал в снятии блокады Ленинграда, затем - в освобождении Прибалтики, Польши и Белоруссии. А мирная жизнь для него началась только после войны в Японией. Вернувшись в родную республику, он год восстанавливал здоровье и параллельно заканчивал среднюю школу. Потом молодой человек учился в автодорожном техникуме и в юридическом заочном институте. А сегодня ветеран возглавляет Общество инвалидов войны Советского района города.



Особенно много работы у Махмута Мухаммадиевича в преддверии 9 мая. День буквально расписан по минутам. В 91 год глаза у него светятся, как у молодого. В очередной раз герой встретит праздник полным энергии и жизнелюбия.







Гульнара Ситдикова

8 мая