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Первый общегородской субботник в Уфе состоялся

Несмотря на ненастную погоду, первый общегородской субботник в Уфе состоялся. Усилиями горожан и коммунальных служб из столицы вывезено более 2,5 тысяч кубометров мусора.


Ворошение снега, скол наледи, уборка мусора и прошлогодней листвы. Работы за долгую зиму накопилось много. И даже дождь не может нарушить планы по наведению порядка в городе.

В общегородском субботнике приняли участие более 17 тысяч человек, привлечено свыше 870 единиц техники. Наряду с городскими службами в санитарной очистке приняли участие и активные уфимцы.

Общими усилиями по городу удалось собрать более 2,5 тысяч кубометров мусора. Следующая экологическая акция в Уфе запланирована на 22 апреля.



Автор: Рида Нурмухаметова
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