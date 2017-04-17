Несмотря на ненастную погоду, первый общегородской субботник в Уфе состоялся. Усилиями горожан и коммунальных служб из столицы вывезено более 2,5 тысяч кубометров мусора.

17 апреля

Ворошение снега, скол наледи, уборка мусора и прошлогодней листвы. Работы за долгую зиму накопилось много. И даже дождь не может нарушить планы по наведению порядка в городе.В общегородском субботнике приняли участие более 17 тысяч человек, привлечено свыше 870 единиц техники. Наряду с городскими службами в санитарной очистке приняли участие и активные уфимцы.Общими усилиями по городу удалось собрать более 2,5 тысяч кубометров мусора. Следующая экологическая акция в Уфе запланирована на 22 апреля.