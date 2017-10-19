Писатель Фанис Янышев встретился с уфимскими школьниками

В модельной детской библиотеке № 30 прошла встреча пятиклассников школы №56 с писателем Фанисом Янышевым.

Писатель рассказал ребятам о своём детстве. Современным городским школьникам трудно представить себе сегодня как первоклассники могли ходить в школу в соседнюю деревню за три километра. Как может случиться, что в школе не хватает парт, и приходится получать знания, стоя в проходе или даже в коридоре. Удивителен был и тот факт, что, чтобы сохранить книги от дождя, их приходилось заворачивать в хозяйственную клеёнку, так как школьные сумки были холщовыми. Ещё юные читатели узнали, что посаженный втайне арбуз можно поливать из резиновых сапог, если не хочешь, что бы кто-то догадался, о том, куда ты идёшь с ведром. Именно так и поступал будущий писатель в детстве, пытаясь тайком от односельчан вырастить арбуз и поразить всех урожаем.

Так же ребята узнали много интересных фактов об Акмулле, директором его музея в деревне Тусканбай Миякинского района работает сейчас писатель.

Фанис Фатыхович рассказал о своём общении с космонавтами Николаевым и Севостьяновым во время армейской службы на космодроме Байканур.

И, конечно же, познакомил ребят с героями своей повести «Таинственный мир» - муравьями и их предводителем Сураманом-Батыром. В конце встречи самым любознательным, задавшим большее количество вопросов, автор подарил свои книги с автографом.

19 октября