Почти 8% жителей Башкортостана написали Тотальный диктант на "отлично"

По сравнению с прошлым годом количество отличников увеличилось четыре раза. Результаты обнародовали организаторы диктанта.



Напомним, Тотальный диктант прошел 8 апреля на 29 площадках Уфы. В нем приняли участие более полутора тысяч жителей Башкортостана. Из них 120 написали текст без ошибок. Стоит отметить, что в 2016 году число участников было чуть меньше - 1231 - но и отличников оказалось меньше: всего 23. По словам организаторов диктанта в Уфе, чаще всего люди допускали ошибки в словах "Стерлядь" и "Коньяк". Впервые в этом году умникам и умницам вручили медали и ценные подарки. Среди "отличников" были как молодые ребята, так и люди пожилого возраста, говорят организаторы.





«Это и юристы, экономисты, и многие люди, получившие техническое образование, не филологическое. Причем, это люди разных возрастов и профессий. Довольно много взрослых людей, уже 70-летнего возраста: женщина была. Много было таких, которые еще в советское время образование получили. И школьники: были ученики 10-ых классов, были ученики, которые написали на "5"», - говорит главный организатор Тотального диктанта в Уфе Наталья Панчишина.

26 апреля

Одновременно с Тотальным диктантом для иностранцев, проживающих в республике, проводился свой диктант. В нем приняли участие 96 уроженцев Конго, Индии, Китая, Египта. 37 из них выполнили работу на "отлично".