Почти пять тонн меда привезли в Уфу пчеловоды из 24 районов Башкортостана
В парке имени Ивана Якутова в выходные состоялась большая медовая ярмарка.
На выставке горожане могли выбрать гречишный, липовый или цветочный сорта меда. Причем, приобрести как в банке, так и в сотах. Для более искушенных покупателей - прополис, перга, пчелиный яд.
На месте ярмарки работала выездная лаборатория Уфимской городской ветеринарной
станции. Специалисты следили за качеством реализуемого меда. Кроме того, все
желающие могли проверить купленный на выставке сладкий продукт совершенно
бесплатно. У покупателей была возможность попробовать мед и выбрать
понравившийся на вкус сладкий продукт.