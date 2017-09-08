Почти пять тонн меда привезли в Уфу пчеловоды из 24 районов Башкортостана

В парке имени Ивана Якутова в выходные состоялась большая медовая ярмарка.

11 сентября

На выставке горожане могли выбрать гречишный, липовый или цветочный сорта меда. Причем, приобрести как в банке, так и в сотах. Для более искушенных покупателей - прополис, перга, пчелиный яд.На месте ярмарки работала выездная лаборатория Уфимской городской ветеринарной станции. Специалисты следили за качеством реализуемого меда. Кроме того, все желающие могли проверить купленный на выставке сладкий продукт совершенно бесплатно. У покупателей была возможность попробовать мед и выбрать понравившийся на вкус сладкий продукт.