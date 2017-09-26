Почти в 2,5 раза увеличился пассажиропоток на таможенном посту Аэропорт Уфа

Пропорционально этому стало больше и количество выявленных нарушений при перевозке грузов. Об этом сообщили в Башкортостанской таможне.

За 8 месяцев текущего года на таможенном посту Аэропорт Уфа было зарегистрировано почти 400 тысяч пассажиров. При досмотре ручной клади туристов сотрудники таможенной службы выявили около пятисот нарушений действующего законодательства. По данным специалистов, в большинстве случаев люди совершают данные преступления из-за незнания правил перевозки грузов при пересечении границы Евразийского экономического союза.





«За 8 месяцев текущего года выявлены и пресечены 41 случай вывоза сильнодействующих препаратов и 12 случаев вывоза наличной валюты, 3 случая перемещения культурных ценностей (иконы и монеты). При ввозе чаще всего выявляются превышения норм ввоза алкогольной и табачной продукции (возбуждено 253 дела об административных правонарушениях), а также запрещенных предметов, относящихся к холодному оружию (выявлена и пресечена 91 попытка ввоза ножей, кастетов, кистеней, сюрикенов)», - сообщает заместитель начальника таможенного поста Аэропорта Уфа Башкортостанской таможни Камиль Галикеев.



Отметим, что правила ввоза и вывоза товаров размещаются на информационных стендах, расположенных в зоне таможенного контроля в аэропортах.





27 сентября