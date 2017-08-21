Под Уфой иномарка насмерть сбила женщину

Сегодня ночью в Уфимском районе иномарка насмерть сбила женщину. Об этом сообщает главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов.

Авария произошла на автодороге Самара-Уфа-Челябинск. За рулем автомобиля БМВ, который сбил уфимку, находился 29-летний житель Воронежской области, который двигался в сторону Самары. Пешеход скончалась на месте.



Еще одна авария произошла на остановке «Госцирк». «ПАЗ» протаранил «Хундай». По предварительной версии пострадала пассажирка легковушки. Ссадинами отделались еще два пассажира на заднем сиденье автомобиля, одной из них была подросток 14 лет. А вот у легковушки сильно помят багажник. По словам очевидцев виноват в ДТП водитель «ПАЗа».







22 августа