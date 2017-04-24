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Под Уфой отбойник насквозь проткнул автомобиль

Жуткое ДТП произошло накануне вечером на Нагаевском шоссе в районе развязки с трассой М5 недалеко от поселка Жилино. Водитель внедорожника «КИА» не справился с управлением и наехал на торчащий край отбойника. В результате столкновения машину проткнуло насквозь.

 

Известно, что в момент инцидента в машине был только водитель, он не пострадал. Свидетели отмечают, что хозяин внедорожника, скорее всего, просто не заметил отбойника - это место неосвещено, а сам отбойник покрыт грязью и потому сливается с дорогой. Впрочем, другие пользователи сети считают, что он просто ехал со слишком большой скоростью. В причинах ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.




Автор: Тимур Давлетов
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