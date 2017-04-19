Под Уфой уровень воды в Уршаке достиг критических отметок

Нрав реки под особым контролем. До подтопления мостового перехода в селе Булгаково осталось всего 70 сантиметров. Чем грозит большая вода для жителей сразу нескольких деревень Уфимского района.

Река Уршак в селе Булгаково Уфимского района за последние сутки поднялась на один метр и 22 сантиметра. Вода продолжает прибывать. В прошлом году половодье проходило спокойнее, нынешнее же заставляет нервничать - признаются люди.

На сегодня уровень воды в Уршаке составляет 4 метра 80 сантиметров. До мостового перехода остаются считанные сантиметры.

Этот мост через реку Уршак в селе Булгаково соединяет сразу несколько населенных пунктов. В случае если вода поднимется еще на 1 метр, то дорогу перекроют. Местным жителям придется добираться до деревень Фомичево и Стуколкино объездными путями.

Ситуация находится на контроле специалистов Госкомитета республики по ЧС. За уровнем реки они наблюдают круглосуточно.

«На случай подтопления дорога уже на следующий день будет закрыта. Материалы все подвезены. Знаки вывешены, сигнальные огни, блоки привезены. При уровне 5,5 м дорога будет закрыта через этот мост. Объездная дорога у нас будет проходить через Фомичево, Енгалышево, Осоргино. На данный момент эта дорога расчищается, готовится администрацией сельсовета к проезду. Ситуация под контролем», - говорит начальник отдела гражданской защиты и регионального надзора госкомитета РБ по ЧС Ирек Уразаев.

Помимо дороги по мосту до ближайших деревень можно добраться двумя путями, говорят местные жители.

«Заправка на горе есть. Вот по горе так по полевой дороге можно туда выбраться. Через Енгалыш на Осоргино и на Чишминскую трассу», - рассказывает Рифкат.

Вода в реках Башкортостана продолжает прибывать. На сегодня подтопления есть в Чекмагушевском и Миякинском районах республики. На особом контроле спасательных служб региона зоны подтопления в садовых товариществах и населенных пунктах, где проживает большое количество людей.

19 апреля