Поездки в места не столь отдаленные стали комфортнее

Теперь автозаки оснащены биотуалетами, кондиционерами и обогревателями. Сегодня руководство конвойной службы ФСИН представило новые автомобили для перевозки осужденных журналистам.



Перевозку осужденных чаще всего осуществляют в автозаках. Буквально 20-30 лет назад кузов машин был оснащен лишь фанерными скамьями для осужденных, посадочным местом для конвоира и телефоном для связи с кабиной.



Удобства предназначены не только для перевозимого спецконтингента. Для обеспечения безопасности камеры автозака и помещения для личного состава оснащены видеокамерами. Производство таких автомобилей ФСИН осуществляет самостоятельно. Изготавливают их лишь у нас в республике.



Производство осуществляется на базе исправительной колонии № 7 в городе Мелеуз. За этот год сделано уже 62 автомобиля. По словам руководителя ФСИН по Башкортостану, потребность в автомобилях не уменьшается.



С 2010 года на территории республики произведено 909 таких машин. Автомобили создаются с нуля на базе «ГАЗов» и «КАМАЗов».



Несмотря на то что система ФСИН стремится к гуманизму. Безопасность также остается превыше всего. Четкие действия по инструкции, и слаженная работа конвоиров всегда стояли на охране безопасности.

Дамир Вахитов

22 июня