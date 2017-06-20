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Погода в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы

Погода в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы

В Уфе уже несколько дней наблюдается летняя погода. Тем не менее, на территории республики природа продолжает преподносить свои сюрпризы.

 

В социальных сетях появились фото жителей села Шафраново Альшеевского района. Им удалось заснять редкое природное явление - грозовой вал. По словам очевидцев, поднялся сильный ветер, но, к счастью, обошлось без разрушительных последствий. Учитывая частую изменчивость погоды и отсутствие фактов достоверности фото, дойдут ли катаклизмы до Уфы неизвестно.


Дамир Вахитов



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