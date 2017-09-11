Погода в Башкортостане успеет сменить гнев на милость

На дворе сентябрь - погода резко изменилась. Все чаще приходится выходы на улицу сверять с прогнозом. На этой неделе природа успеет сменить гнев на милость. От дождей с прохладой, поменяться на солнце с теплом.Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название – "хмурень", поскольку небо в это время начинает хмуриться, часто идут дожди. Дни становятся короче и прохладней, перелетные птицы собираются на юг. В этот период завершается сбор урожая. Садоводам-огородникам советуют поспешить и все собрать, на почве ночью ожидаются заморозки.
«Ночью температура ожидается +2 - +7, на почве возможны заморозки, а вот днем приближается теплый фронт, осадки, дожди пройдут по всей территории республики. Завтра днем ожидается +13 - +18, а по востоку еще холодно. Температура воздуха будет повышаться и осадки тоже постепенно прекратятся», - комментирует зам. начальника метеорологических осадков Гидрометцентра РБ Людмила Вафина.