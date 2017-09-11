Погода в Башкортостане успеет сменить гнев на милость

На дворе сентябрь - погода резко изменилась. Все чаще приходится выходы на улицу сверять с прогнозом. На этой неделе природа успеет сменить гнев на милость. От дождей с прохладой, поменяться на солнце с теплом.

«Ночью температура ожидается +2 - +7, на почве возможны заморозки, а вот днем приближается теплый фронт, осадки, дожди пройдут по всей территории республики. Завтра днем ожидается +13 - +18, а по востоку еще холодно. Температура воздуха будет повышаться и осадки тоже постепенно прекратятся», - комментирует зам. начальника метеорологических осадков Гидрометцентра РБ Людмила Вафина.

11 сентября

Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название – "хмурень", поскольку небо в это время начинает хмуриться, часто идут дожди. Дни становятся короче и прохладней, перелетные птицы собираются на юг. В этот период завершается сбор урожая. Садоводам-огородникам советуют поспешить и все собрать, на почве ночью ожидаются заморозки.Наши предки верили в приметы. К примеру, если вы услышите гром в сентябре, то знайте - это предвещает теплую осень и снежную зиму. А чем суше и теплее, тем позднее приход зимы. Кстати, к нам идет бабье лето, но и оно, по словам специалистов, будет неустойчивым.«Все может поменяться», - уверенно говорят специалисты Башгидромета. Поэтому, если уж вы успели достать теплую одежду на осень - куртки, шапки и перчатки, то повесьте их поближе к двери. Тепло то придет, но не надолго и комфортно будет только в дневные часы.