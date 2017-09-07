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Покупка породистых собак шпиц обернулась для двух уфимских семей настоящим кошмаром

Питомцы погибли на руках хозяев через несколько дней после приобретения. Пострадавшие винят во всем недобросовестную заводчицу. А она разводит руками, говорит, что у нее с животными все в порядке, виноваты сами хозяева.

Маленький комочек счастья - так отзываются о своем питомце семья Глухаревых. Шпица они полюбили с первого взгляда. Лео был обаятельным и добрым щенком. Теперь память о собаке осталась только на фотографиях и в коротких роликах с прогулки. Накануне Лео умер и это стало сильным ударом для Глухаревых.

«Мы к нему привязались как к ребенку, это может немного глупо, но мы даже мамой и папой друг друга называли и мы очень сильно его полюбили. Нам было очень больно», - говорит потерпевшая Рамина Глухарева.


Двухмесячного шпица Глухаревы приобрели через интернет. Заплатили 15 тысяч и исполнили семейную мечту. Но собачка оказалась больна с первых дней, говорят уфимцы. Водили к ветеринару, заплатили 7 тысяч за лечение, но было поздно.

Через соцсети Глухаревы познакомились с другими потерпевшими. Таких, как выясняется, несколько десятков человек. И у всех схожая история - приобретают дорогого щенка, который через несколько дней, несмотря на лечение, умирает.

«Она действительно оказывается очень много собачек продала за вот эти годы и действительно очень много народу в интернете мне отозвались, кому она так же продавала больных собак и я поражаюсь почему до сих пор ни санэпидемстанция, вообще ни одна инстанция ее не проверили», - комментирует потерпевшая Амина Петрова.

Обе пострадавшие семьи уверены, что столкнулись с "разведенцами". Так ветеринары называют заводчиков, которым необходимо как можно больше продать щенков. Чистота породы и здоровье четвероногого друга их не интересует.

«Многие заводчики не показывают, потому что дома скученность большая, просто сейчас таких собачьих ферм много, высокая скученность, соответственно будут высокие риски заболеваниями вирусными заболеваниями», - рассказывает ветеринарный врач Айгуль Моршенникова.

Заводчица дорогих собак живет в Магнитогорске и "товар" - так она называет питомцев передает через посредника. Женщина, пусть и не сразу, но согласилась с нами пообщаться. Уверяет, во всем виноваты покупатели. Не умеют за щенками ухаживать.

«Я не в курсе того, что умерло два щенка, я знаю к примеру, что у одной девушка, которая забрала у Елены щенка - шесть дней она его не кормила, она его поила физраствором и глюкозой, на что ей говорили, что он умрет от голода, сказали что ей назначил лечение доктор, вот вы взрослый человек, вы 6 дней не поедите и будете на воде - вы будете хорошо себя чувствовать, хоть какое лечение вам назначат», - заявила заводчица.

По словам некоторых специалистов только в Уфе пару десятков питомников, где производство щенков поставлено на поток. "Разведенцы" занимаются исключительно маленькими собачками, которые стоят огромных денег.

В настоящее время семья Глухаревых намерена обратиться в республиканскую прокуратуру. И если надзорное ведомство выявит нарушения и докажет вину, то заводчица скорее всего лишится лицензии, и ей придется выплатить компенсацию морального вреда. 



Автор: Тимур Давлетов
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