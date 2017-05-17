Полгода без зарплаты

Полгода без денег. В редакцию телекомпании «Вся Уфа» обратились сотрудники и бывшие работники фирмы «Проект Запад». Они утверждают, что им задерживают выплату заработной платы, а с некоторыми не расплатились и спустя 6 месяцев после увольнения. Многие давно уже нашли новое место работы. Но продолжают встречаться с прежним руководством в надежде получить свои кровные.

Они ходят сюда каждый день, но не на работу, а за её оплатой. По словам Игоря Савельева, уже нет сил возмущаться, руки опустились. Мужчина говорит, что если за июль-август прошлого года худо-бедно по частям расплатились, то с сентября денег он не видел.

«Обещают все, обещают, что будет, потерпите… Сначала вообще говорили, что вот машины продадим, пятитонники все — рассчитаемся… Потом уже вот давайте отремонтируем, потом рассчитаемся, ну и в итоге никаких сдвигов… В долги влез, пришлось занимать, я рассчитывал на эти деньги, пришлось в кредит влезать», — в отчаянии говорит Игорь.

После месяцев ожиданий десятки людей уволились и отправились на поиски работы. Но с теми, кто ушёл, до сих пор не рассчитались.

«Из-за задержки зарплаты нам пришлось дочку перевести на заочное обучение, так как нет денег оплачивать институт, машина у нас в кредите, машину могут отобрать, за долги — а это единственный наш доход в семье. Если отнимут машину, соответственно, нам не на что будет жить», — поделилась переживаниями Ольга Быкова.

До своего работодателя Андрей Уразов не может дозвониться больше месяца. В своё время мужчина устроился в эту компанию по объявлению в Интернете. На предприятие «Проект Запад», что занимается грузоперевозками, требовался водитель с опытом работы. У Андрея стаж — четверть века, да и зарплату предлагали неплохую: в месяц порядка 20 000 рублей.

«Семью, детей кормить надо, квартплату оплачивать нужно! Терпим, терпим, а результата ноль. Приходится подрабатывать на шабашках», — сетует Андрей.

Компания ООО «Проект Запад» занимается грузоперевозками. По Уфе — несколько офисов. Организация работает с 2012 года. Люди говорят, ситуация складывается парадоксальная: услугами транспортной компании пользуются ежедневно, а денег на зарплату почему-то нет. В самой организации от обвинений открещиваются — утверждают, что люди наговаривают.

«По зарплате сейчас задержек нет. Задержки были, но наше руководство уже начало оплачивать. У работающего состава задержек нет, но и тем, которые сейчас не работают, им уже начали выплачивать, так что можете делать официальные запросы, у нас задержек нет», — заявил и. о. руководителя отдела доставки ООО «Проект Запад» Карен Арутюнян.

Если в ближайшее время деньги так и не выплатят, люди намерены обратиться с иском в суд и написать жалобу в Министерство труда и социальной защиты населения.

Зарплату на предприятии не платят полгода. Между тем, по российскому законодательству уже после двухмесячной задержки cотрудники компании могут обратиться в правоохранительные органы. И если будут выявлены нарушения, то несвоевременная выплата может закончиться возбуждением уголовного дела.

13 февраля