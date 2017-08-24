Полицейские начали поиск шутника, который сообщил в органы информацию о заложенной бомбе в ТЦ «Меркурий»

Сегодня необычно завершился рабочий день для сотрудников торгового центра "Меркурий", который находится в Черниковке по улице Кольцевой. Посетителей и работников срочно эвакуировали. В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники всех спецслужб - полиция, пожарные и МЧС. По словам очевидцев, в одном из магазинов был обнаружен подозрительный предмет. Руслан Бадретдинов, который работает в торговом центре, прислал нам видео с места происшествия.

«Мы опросили часть сотрудников. Кто-то говорит, что это бомба, которая была найдена на территории магазина "Планета". Кто-то говорит, что это учебная тревога, но мы все думаем, что учебная тревога проходит быстро. Но мы думаем, что на территории "Меркурия" есть какая-то опасность, скорее всего это даже муляж. Если бы бомба была настоящая, то граждан бы немного оттянули, но рядом с "Меркурием" по-прежнему гуляют граждане, поэтому либо бомбу уже обезвредили, либо это муляж. Но, конечно службы хорошо среагировали, я вижу большое количество, я вижу общение. Вижу что они совещаются, совещаются, я вижу костяк тех полицейских, кто принимает решение. Я вижу бурную дискуссию полицейских», - говорит очевидец Руслан Бадретдинов.



По последним данным, полицейские начали поиск шутника, который сообщил в органы информацию о заложенных бомбах - в одном торговом центре и еще двух жилых домах. Сотрудники полиции совместно с саперами провели своевременную эвакуацию людей из зданий. Предварительно в общей сложности в разгар рабочего дня на улице оказались около 7 тысяч человек. В результате обследования жилых и торговых помещений взрывных устройств обнаружено не было. Сейчас полицейские устанавливают личность шутника.

24 августа