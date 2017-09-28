Получать госуслуги не отрываясь от повседневных дел – удобно

Динамика жизни в современном мире не оставляет лишнего времени для человека. Сидеть в очередях уже не модно. Решить любую задачу сегодня можно через онлайн сервисы. Пожалуй, один из самых мощных и популярных среди населения - это портал «Госуслуги». Так, поставить в очередь в детский сад новорожденного - задача не из легких, но и она сразу становится простой, если зайти на сайт «Госуслуг».

«Поскольку ребенок на грудном вскармливании, сидеть в очереди нет возможности, а вот на сайте «Госуслуги» все доступно», - говорит молодая мама Гульдар Давлетова.

«Также задача нашей электронной очереди - это прозрачность, где родители могут увидеть в какое время они могут поступить в детский сад, в какой именно детский сад. Эта система для нас удобна, помогает нам в работе как муниципальным образованиям, так и Министерству образования», - комментирует начальник отдела дошкольного образования министерства образования РБ Альбина Миннуллина.

28 сентября

С момента рождения Эмира прошло всего четыре месяца. Ему хорошо и комфортно на руках у мамы. Но настанет день, когда его нужно будет отвести в детский сад. Для этого его маме Гульдар уже сегодня нужно позаботиться о месте в дошкольном учреждении. Куда-то идти или ехать - это тратить время. Но Гульдар - современная мама, поэтому ей проще воспользоваться возможностями портала «Госуслуги» и получить все и сразу путем всего нескольких кликов мышки.Каталог данного онлайн ресурса очень обширен - здесь есть все услуги, которыми пользуется современный человек. Все работает в режиме реального времени. Главное - это прозрачность. Гульдар из дома, а ее супруг Тимур с работы, могут одновременно наблюдать за тем, как движется очередь в детский сад.После регистрации на сайте «Госуслуг» у вас появится возможность пользоваться Личным Кабинетом. Через него вы сможете совершать все необходимые манипуляции. Весь путь постановки ребенка в электронную очередь в детский сад не займет много времени. Навигация сайта очень простая и удобная. Но самое большое удобство - это возможность получать госуслуги не отрываясь от повседневных дел и забот.