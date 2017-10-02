Порядка 300 молодых жителей Башкортостана примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Он пройдет в конце октября в Сочи. На днях представители различных вузов республики собрались в Башкирском государственном медуниверситете и обсудили свои проекты, которые представят на мировой площадке.
Вот так позитивно готовятся к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов Тамара, Тимур и Вероника. Они в числе делегатов от Башкортостана и будут представлять нашу республику с 14 по 22 октября в Сочи. Тематика проектов, которые на фестивале представят наши студенты, достаточно разнообразная - от медицинских до строительных.
Студент одного из технических вузов Уфы Тимур Рамазанов представит на фестивале свое решение для улучшения плохой звукоизоляции в квартирах. А Вероника Белякова - расскажет о мерах безопасности при работе на опасных объектах.
“Ожидаю, конечно, только плюсы, больше новых контактов, обмен опытом, рассказать о своих мыслях, может быть, в дальнейшем получится легче реализовать свой проект”, - говорит участник XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Тимур Рамазанов.