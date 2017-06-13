После обильных осадков несколько участков в Демском районе оказались подтоплены

Из-за обильных осадков затопило ряд подворий по улице Стерлибашевская в Демском районе столицы. Вода уже проникла в дома местных жителей. Владельцы жилья прислали в редакцию нашего телеканала видео с места происшествия.

По словам местных жителей, вода не только стоит на участке, но и уже зашла в дом. Ситуация не меняется с весны.





«С прошлого года нас начало топить. В прошлом году весной в это время воды уже не было у нас. А в этом году и весной, и сейчас. Вот у нас от улицы Правды улица Стерлибашевская и вот идет до конца, до 63 дома. От 55 дома и до 63 дома - лужа во всю длину», - жалуется житель ул. Стерлибашевская в Уфе Евгений Старцев.

Как прокомментировали в администрации Демского района столицы, по предварительной версии, причиной затопления стала негерметичность инженерных сетей, но из-за дождивой погоды точно определить происхождение пока невозможно. Вопрос находится на ежедневном контроле администрации района. И после понижения уровня грунтовых вод службами города планируется комплекс мероприятий по недопущению скопления воды по улице Стерлибашевская, добавили коммунальщики.





«В связи с обильными осадками в текущем году на территории жилых домов №57, 63 по улице Стерлибашевской имеется факт скопления воды. В целях исключения подтопления жилых домов ежедневно службами города производится откачка воды. К сожалению, по данному адресу ливневая канализация отсутствует и для решения вопроса необходимо новое строительство около 250 метров сети», - говорит начальник Отдел КХБ Администрации Демского района Уфы Раил Абдуллин.

13 июня