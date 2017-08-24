После затяжных дождей в подвале одного из домов Уфы поселились клопы

В Уфе по адресу Муксинова, 1 жители постоянно расчесывают ноги и боятся выйти во двор. Клопы, обитающие в подвале дома и на детской площадке мешают людям спокойно жить.

Уже целый месяц жители этого дома страдают от укусов клопов. Насекомые не жалеют ни женщин, ни детей. Размножаются кровососы быстро, поэтому избавиться от них достаточно сложно. Насекомые поселились в подвале после затяжных дождей. Ведь сырое помещение идеальная среда обитания для них.



Справедливости ради стоит отметить, что от нашествия кровососущих страдают не все жители многоквартирного дома.





«В нашем подъезде нет, потому что мы следим, а та вот женщина, она не вышла, она постоянно выходит Венера с первого этажа и всегда показывает на площадке ноги всем, что их кусают», - говорит жительница дома Ольга Сидий.



С этой проблемой жители неоднократно обращались ЖЭУ. На их просьбу отреагировали оперативно и провели в подъездах санобработку. Теперь вредители не должны беспокоить людей, уверен главный инженер управляющий компании.

«В данный момент в подвале все у нас сухо, сам лично я прошелся, посмотрел, насекомых никаких нет», - комментирует исполняющий обязанности главного инженера ЖЭУ №61 Рустам Хусаинов.

Но проблема осталась. Клопы просто сменили место жительства, уверены люди.



Раньше, в эти подъезды нельзя было зайти, клопы оккупировали подвал. После санитарной обработки кровососы переселились во двор и теперь живут прямо на этих деревьях. Жильцы переживают за свое здоровье и здоровье своих детей.

По мнению жителей, распространению насекомых способствует и разросшаяся трава. Оттуда клопы прыгают на людей и разносятся по всему дому.





«Много раз обращалась, и сейчас вот, благодаря вчерашнему дню, в диспетчерскую позвонила, они прислали к нам трактор, стали косить. Вчера звоню, говорю, ну трактор скосил, где ровная дорога, а под деревьями, где прячутся жуки и тараканы, он не скосил», - рассказывает жительница дома Валентина Максимова.



Работники ЖЭУ пообещали нашей съемочной группе, что до конца устранят вредных насекомых. В ближайшее время для обработки деревьев, травы и детской площадки пришлют рабочих.



Виктория Барыкина

24 августа