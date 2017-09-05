Последствия непогоды в Уфе устраняли больше 2000 человек

Последствия стихии устраняли не только на светофорных объектах и автомобильных дорогах. В Ленинском районе под угрозой оказался железнодорожный объект.

Вода едва не смыла полотно на Сафроновском переезде - это участок Транссибирской магистрали. Городские службы совместно со спасателями соорудили дамбу, чтобы отвести воду в сторону обочины. Работы велись с 4 часов дня и до поздней ночи. Кроме того усилия служб были направлены на очистку проезжих частей и тротуаров.





«В информационно-диспетчерский центр Службы спасения 112 Уфы с момента начала аномального ливня поступило более 200 звонков от уфимцев. За минувшие сутки зафиксирован один факт падения дерева, также обращения жителей касались поломки заборов, подтопления территорий в следствии сильных дождей. Все заявки переданы в соответствующие службы, их исполнение находится под контролем», - говорит начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического Управления Администрации Уфы Рената Салахова.

5 сентября

Накануне на Уфу обрушился мощный ливень с грозой и градом. Всего за час улицы столицы ушли под воду - машины не ехали, а плыли по проспектам, а люди буквально вброд пробирались сквозь огромные лужи. Затопило офисы, подземные переходы и торговые центры. Ущерб причиненный городу еще предстоит посчитать.