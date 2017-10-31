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Пожилой мужчина погиб в пожаре этой ночью в Уфе

Пожилой мужчина погиб в пожаре этой ночью в Уфе

По предварительной версии причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

 

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 2 часа 10 минут. Горела трехкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме по улице Рычкова в Ленинском районе столицы. В тушении участвовали пять единиц техники и 15 человек личного состава. Эвакуировали 27 человек, в том числе двоих детей. Очаг возгорания ликвидировали почти 2 часа. В сгоревшей квартире огнеборцы обнаружили 69-летнего мужчину без признаков жизни. Сейчас на месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

                                                                             
фото: ГУ МЧС России по РБ



Автор: Рида Нурмухаметова
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