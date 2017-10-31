Пожилой мужчина погиб в пожаре этой ночью в Уфе

По предварительной версии причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 2 часа 10 минут. Горела трехкомнатная квартира в двухэтажном жилом доме по улице Рычкова в Ленинском районе столицы. В тушении участвовали пять единиц техники и 15 человек личного состава. Эвакуировали 27 человек, в том числе двоих детей. Очаг возгорания ликвидировали почти 2 часа. В сгоревшей квартире огнеборцы обнаружили 69-летнего мужчину без признаков жизни. Сейчас на месте работает дознаватель. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС.



фото: ГУ МЧС России по РБ





1 ноября