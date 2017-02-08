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Правительство Башкортостана наградило 20 лучших ученых

В честь Дня науки в правительстве Башкортостана двадцати  лучшим молодым ученым вручили гранты по 90 тысяч рублей. Средства они смогут потратить на собственные разработки и покупку расходных материалов для экспериментов. Как подчеркивают республиканские власти, такая поддержка научного сообщества - приоритет для государства.

120 заявок на рассмотрение и только 20 победителей-молодых специалистов, получивших грант. Одна из них - младший научный сотрудник Уфимского института химии Российской академии наук Вера Ахметьянова. Вместе с коллегой она разработала новый способ получения лекарства против вируса гепатита B. После того, как награда в руках, Вера в первую очередь вспоминает тех, кто привил ей любовь к науке.

«Все мы понимаем, что именно наука является двигателем прогресса, а сегодня награждая молодых наших коллег,  ученых, напоминаем, что вы уже не просто будущее науки нашей республики, но вы уже настоящее. Потому что достигли достаточно многого на этом сложном и тернистом пути», - Сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

Кроме того, Салават Сагитов указал, что Башкортостан - это  по праву  один из сильных научных центров России. Он выразил надежду на новые встречи с сегодняшними получателями грантов. И, в качестве одного из вариантов, предложил молодым ученым региона встречаться на больших международных площадках и активно решать задачи развития малой Родины.


 



Автор: Екатерина Тимиряева
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