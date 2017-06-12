Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву

Сегодня праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 263-й годовщине со дня рождения Салавата Юлаева и 443-й годовщине основания крепости Уфа по традиции начались с торжественного возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву. В нем приняли участие первые лица города и гости столицы - представители города Бишкек, которые находятся с рабочим визитом в Уфе в эти дни. Подробности далее.

12 июня

В мероприятии приняли участие председатель Уфимского Горсовета Валерий Трофимов, глава Администрации столицы Ирек Ялалов, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, Рима Баталова, а также главы администраций районов города, почетные жители Уфы. Гостями церемонии в этом году стали и депутаты городского кенеша города Бишкек, которые в эти дни приехали познакомиться ближе со столицей Башкортостана.12 июня уфимцы отмечают сразу три праздника - день России, день города Уфа и день рождения национального героя - Салавата Юлаева. Помехой для чествования этих дат не стала пасмурная погода.. Одна из них - в сквере Мустая Карима, где шли поэтические выступления с декламацией произведений башкирского советского поэта, драматурга и писателя Мустая Карима.Почетные жители города, юные уфимцы, все те, кто не равнодушен к судьбе родного города, сегодня, несмотря на непогоду, читают незабвенные строки великого поэта. Присоединился к акции и глава администрации города Ирек Ялалов.В день города такое мероприятие прошло в первый раз, и как заметили все участники поэтического праздника есть желание превратить его в ежегодную традицию.