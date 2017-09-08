Представители администрации оценили ход и качество реализации проекта «Формирование городской среды»

В 2017 году на территории столицы реализуется федеральный проект «Формирование городской среды». По всему городу кардинальные изменения коснулись 81 двора. Сегодня представители администрации оценили ход и качество проводимых работ в нескольких районах.

Этот двор по улице Набережной ещё полтора месяца назад казался пустым и невзрачным. За кардинальные изменения местные жители безуспешно боролись около пяти лет. Реальный шанс улучшить территорию появился зимой, когда активисты узнали о программе «Формирование современной городской среды» и сразу же подали заявку на участие в проекте.



Со старта работ прошло совсем ничего, а двор уже преобразился до неузнаваемости. Здесь была проделана большая работа, сейчас остаются последние штрихи. Сегодня там побывала комиссия. Представители администрации осмотрели ход проделанных работ.



Еще одна точка, где побывали представители администрации в Орджоникидзевском районе. Жители десятого дома по улице Первомайской уже несколько лет жаловались на бездорожье и отсутствие парковочных мест. Благодаря партийной программе решить проблему удалось в короткие сроки.





«Жители попросили с учётом специфики двора расширить проезжую часть и организовать парковочные места, с учётом того, что здесь нужно обезопасить движение для жителей, сделать пешеходную дорожку. Всё это сделано по настоянию наших жителей», - говорит региональный координатор партийного проекта "Городская среда" Ирек Нигматуллин.



Также представители администрации побывали и в Калининском районе. Работы во дворе по улице Невского начались меньше месяца. Сейчас здесь установлены новые бордюры, расширена проезжая часть. Сейчас проводятся работы над одной из главных проблем этого двора.



Всего по городу преображается 81 придомовая территория. 70 % дворов находятся в работе, из них 32 в завершающей стадии. В 10 - работы по асфальтировке полностью завершены. Сдать объекты планируется в октябре месяце.



Анастасия Платонова

8 сентября