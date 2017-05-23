Представители из 20 стран мира и 35 регионов России приехали в Уфу, чтобы обсудить развитие нефтегазовой отрасли

«Действительно уже 25 лет нефтегазовая тема является темой номер 1 в выставочных мероприятиях, проводимых на территории городского округа города Уфа. Это фактически является брендом города Уфы. Уфа - это столица нефтегазохимии России», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

На несколько дней международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» станет крупнейшей деловой площадкой страны.

В этом году в форуме принимают участие более 400 ведущих отечественных и международных компаний. Программа насыщена: круглые столы, дискуссионные площадки и презентации.

«Этот форум начинался как некая площадка для обмена информацией и заключения контрактов. И практически за 25 лет эволюционировало до уровня реальной дискуссионной площадки, где определяется вектор развития на ближайшее краткосрочные и долгосрочные период во всей нашей стране», - говорит заместитель премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов.

В день открытия форума, участники провели селекторное совещание, где рассказали о нововведениях и инновационных технологиях в отрасли. На сегодня важной составляющей нефтегазовой промышленности является экологичность.

«Последние годы предприятия нефтепереработки нефтехимии республик реализуют крупные проекты по техническому перевооружению и модернизации производства. Сегодня на долю инвестиций нефтегазовой отрасли приходится почти половина 47 % от общего объема инвестиций крупных и средних организаций», - рассказал глава РБ Рустэм Хамитов.

Нефтегазовый форум играет важную роль не только для крупных игроков рынка. Малому и среднему бизнесу он тоже интересен, отмечают специалисты.

«Сегодняшняя выставка и круглые столы, которые уже начались они позволят просто напросто пробиваться малому и среднему бизнесу в те компании, которыми они может быть не знакомы даже. В этом как раз большое значение этой выставки», - заключил депутат Госсобрания-Курултая РБ, председатель комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашит Хайруллин.

Выставка - своего рода площадка для поиска партнеров по бизнесу, а так же возможность узнать, как повысить качество выпускаемой продукции.

На сегодня нефтяная промышленность Башкортостана является важной составляющей российского топливно-энергетического комплекса. Только выработка автомобильного бензина составляет 12 % от общего объема по стране, а дизельного топлива - 14. Поэтому, у башкирских нефтяников есть чему поучиться, считают специалисты. Выставка-форум продлится до 26 мая.

23 мая