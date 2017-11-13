Представители налоговой службы встретились со студентами

Что должны знать будущие индивидуальные предприниматели? Эти и другие вопросы обсудили студенты УГАТУ с представителями налоговой службы Башкортостана. В вузе прошла научно-практическая конференция «Совершенствование налогового администрирования».

Студенты и преподаватели университета получили возможность живого общения с действующими чиновниками - налоговыми инспекторами и получили представление о текущих процессах Федеральной налоговой службы. Это позволяет внести вклад в развитие учебного процесса и науки, кроме того студентам, многие из которых в будущем могут стать индивидуальными предпринимателями, было полезно узнать, что в нашей республике активно реализуются меры по созданию благоприятных инвестиционных условий и снижению административных барьеров для развития бизнеса.





«Для руководства налоговой инспекции такие мероприятия это возможность поделиться с участниками конференции практическим опытом, подготовить для службы новых специалистов», - говорит руководитель Управления федеральной налоговой службы по РБ Марат Вахитов.



видео центра студенческого телевидения УГАТУ

13 ноября