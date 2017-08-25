Представители одного из уфимских торговых центров перекрыли подачу холодного и горячего водоснабжения в трех домах по улице Испытателей и Альпийский переулок. По крайней мере, так утверждают люди, которые обратились в нашу редакцию. По их словам, рабочие торгового центра повредили трубу, затем отремонтировали ее и теперь просят с людей 280 тысяч рублей.



Ни холодной, ни тем более горячей воды Зинера Лукманова не видела из этого крана несколько дней. Женщина подчеркивает, помыть посуду - теперь непозволительная роскошь. Вода в этом доме привозная и, как в пустыне - большой дефицит.





«Это безобразие, это просто безобразие, потому что такое допустить нельзя, тем более в нашем доме очень много семей, которые с детьми до 3 лет, до 5, пенсионеров, им очень тяжело и ходить за водой, воды рядом нет, это колонка, это не колодец в деревне, чтобы сходить с ведрами за водой, это транспорт, это дорога, это очень проблематично», - говорит Зинера Лукманова.



В аналогичной ситуации оказались около 60 квартир трех жилых домов. У многих людей малолетние дети. Ситуацию усугубляет жара, которая установилась в последние дни.





«Дети у меня капризничают их нужно и мыть. Воды нигде нету и мы ездим на колонку, кипятим воду и вот так вот обходимся», - комментирует Вера Фаттахова.



Те, у кого нет возможности добраться до колонки, вынуждены воду покупать. А это бьет по карману. В день примерно тратится 200 рублей.



Всему виной прорыв трубы, который случился 3 дня назад. Бригада одного из столичных торговых центров, которые проводили ремонтные работы, пробили трубопровод, уверены люди. Течь фактически сразу устранили, но воду так и не дали. Вместо этого жители получили сообщения в «Ватсапе», что должны заплатить за ремонт 280 тысяч рублей. И лишь потом живительная влага вновь появится в трубах.

«Почему мы должны собирать эти деньги на ремонт того, что повредили они. Мы бы хотели прояснить ситуацию до конца. Во-первых владелец "Ориона" не идет ни на какие контакты, кроме того, что через своего подрядчика с нас просит деньги, то есть контактов никаких нет с ним, объяснений нет, даже вот эта сумма озвученная в 280 тысяч она никак не разъясняет на что эти деньги идут, никаких актов, никаких счетов», - рассказывает Светлана Пурик.

25 августа

Мы связались с Рустэмом - это тот самый мужчина, который рассылал сообщения в «Ватсапе» с призывом собрать деньги. Нам он пояснил, что в 280 тысяч рублей входит ремонт и частичная замена трубопровода.Пообщаться с руководством торгового центра нам не удалось. А вот в Уфаводоканале пояснили, что прорыв был зафиксирован. Его ликвидировали. Пробитая труба у них на балансе не состоит, поэтому ремонт должен быть за счет жильцов. Чем завершится эта история, станет ясно после проверки, которую проведут в прокуратуре. Люди обратились в надзорное ведомство с заявлением провести проверку.