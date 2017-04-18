Представители Регионального штаба ОНФ продолжают выявлять убитые дороги

Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по самым убитым улицам Нижегородки и пообщались с местными жителями. По словам активистов, в Уфе уже указано более 15 точек с плохим дорожным полотном. По республике Башкортостан таких мест около 35. На каждую из жалоб представители штаба выезжают с проверкой



Улица Благоварская сейчас представляет собой полосу препятствий для автолюбителей. Порой, чтобы объехать ямы, приходится пренебрегать правилами дорожного движения. Это доставляет местным жителям массу хлопот. Поэтому эту выбоину занесли на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».





«Данные ямы мешают беспрепятственному проезду авто, они маневрируют, создают опасность», - уточняет эксперт ОНФ Руслан Хайрутдинов.

Активисты ОНФ пригласили представителей администрации Ленинского района принять участие в совместном рейде. Проверялись участки, которые уже отмечены на карте «убитых» дорог: Карьерная, 27 и Благоварская, 25. По словам местных чиновником, работы по ликвидации ям в микрорайоне Нижегородка ведутся с начала весеннего сезона.





«Администрация района вместе со своими службами, прежде всего МУП Ленинского района сейчас проводят ямочные работы всех проблемных участков. Обеими руками поддерживаем, чтобы в Нижегородке сделать капитальный ремонт всего Нижегородского кольца. Есть необходимость на сегодня такая», - признался первый заместитель главы Администрации Ленинского района Уфы Флюр Ганиев.

Также было отмечено, что из-за отсутствия ливневок на дорожном полотне образуются вот такие многометровые лужи, которые местные жители вынуждены практически переплывать.

«И утром и вечером невозможно ходить. Дочка Айгуль с лицея приходит, еле-еле добирается. Приходится встречать», - вздыхает Рамзия Хамзина. «За хлебом никак нельзя пройти, А магазин еще дальше находится. Дети приезжают еле-еле. Каждый день на работу ездят», - вторит ей Зайтуна Сахабиева.

По словам чиновником, такая ситуация сложилась из-за того, что старые кюветы и каналы были засыпаны жителями и организациями Нижегородки. И теперь единственный выход из сложившейся ситуации - откачка луж.





«Капремонта данной дороги не будет, будет текущий ремонт силами районов. Для того чтобы данную проблему снять, в предыдущие годы предприятия по благоустройству выполняли ремонт дорожного полотна с поднятием. То, что было 2-3 года назад, в корне отличается от этого. Данную проблему все знают и этим вопросом все занимаются», - говорит начальник отдела Управления коммунального хозяйства Администрации Уфы Салават Тагиров.

Не смогли общественники не поднять вопрос и об отсутствии пешеходных зон. Год назад по обращению местных жителей фронтовики обратились к администрацию города Уфы с просьбой об организации пешеходных зон. Чиновников рапортуют - за последние 2 года было проложено 2,5 километра тротуара. Работы в этом направлении будут вестись и в этом году.





«С каждым годом нас слышат и ситуация меняется. Шаг за шагом вместе с жителями и представителями жилищно-коммунальной сферы нам удается что-то решать. Это все капля в море в сравнении с тем, что необходимо Нижегородке», - признается член Регионального штаба ОНФ Алина Сулейманова.

По итогам рейда больше всего нареканий у общественников к состоянию асфальта на улице Нехаева. Поэтому региональный штаб ОНФ будет ходатайствовать о том, чтобы в 2018 году в смету затрат по капитальному ремонту дорог вошли и улицы Нижегородки.







Рафаэль Хакимов

18 апреля