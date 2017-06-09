Представители зоопарка прокомментировали ситуацию с верблюдом

Верблюд, обеспокоивший жителей Уфы своим измученным видом, по словам смотрителей передвижного зоопарка, здоров. Фотографии облысевшего животного появились в соцсетях и вызвали резонанс.



Белый двугорбый верблюд - одно из самых неприхотливых животных. Легко переносит суровый зимний климат и привычную сухую жару, житель пустыни может долго обходиться без воды и еды. Тем не менее, по словам смотрителей зоопарка, перебоев с питанием верблюда не допускают.





«Каждый день мы выводим его на травку, он постоянно у нас питается. Зерно, овес все как полагается, капуста, морковка. Верблюду никакая опасность не угрожает. В таком состоянии он, потому что у него сезон линьки. Это каждый год бывает, начиная с апреля. Такой он маленький, потому что ему только годик», - уверяет управляющий передвижного зоопарка Айнур Гайфуллин.

Несмотря на внешний вид животное чувствует себя хорошо. Ежедневно верблюда выводят за территорию, чтобы он мог насладиться свежей травой и листьями деревьев. Чтобы процесс линьки прошел быстрее сотрудники зоопарка несколько раз в день вычесывают шерсть. А пока посетили могут посмотреть на львов, тигров, медведей и других хищников.



Смотрители называют этого белого двугорбого верблюда - Лиза. Сейчас ее внешний вид не совсем презентабелен. Но уже к середине лета она обрастет новой шерстью и будет вновь радовать посетителей передвижного зоопарка, заверили в зоопарке.





Дамир Вахитов

12 июня