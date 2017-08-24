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Президент торгово-промышленной палаты рассказал про особенности фестиваля «Молочная страна» нашему телеканалу

Уфа в седьмой раз станет столицей "Молочной страны". Грандиозный фестиваль состоится 26 августа. О том, чем порадуют горожан на празднике в этом году, нам расскажет президент торгово-промышленной палаты Азат Фазлыев.

Событие стало регулярным благодаря положительной оценке, которую жители Уфы дали этому проекту.

«Нас ждет и праздник, и деловое мероприятие, потому что мы поддерживаем наших производителей», - комментирует президент торгово-промышленной палаты Азат Фазлыев.

В этом году сохранятся все те мероприятия, которые полюбились жителям города: всех ждет приветственный стакан молока, молочная ярмарка, где можно приобрести продукцию по ценам от производителей. Будут представлены все молочные предприятия республики. Также ожидаются новинки: дополнительные продукты, которые выставят фермеры.

 «Производители, наши партнеры будут показывать особенности организации молочного производства в понятном формате. Думаю, это будет полезно младшему поколению. Мы надеемся, что поднимем популярность сельского хозяйства, работу в этой отрасли среди подрастающего поколения», - говорит президент торгово-промышленной палаты Азат Фазлыев.

В настоящий момент идет подготовка к мероприятию: происходит перекрытие улицы от Аксакова до Гафури, Заки Валиди. Это делается для установки конструкции. Завершены строительные работы и планируется подготовка площадки для горожан: сена, зоны активностей и многое другое.



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