Приложением "Пригород" воспользовались уже около 2000 пассажиров

Около двух тысяч пассажиров Башкортостанской пригородной пассажирской компании купили билеты через мобильное приложение "Пригород". Это не только жители республики, но и Пензенской, Челябинской, Ульяновской, Оренбургской областей, Мордовии. Одними из первых новым ресурсом воспользовались студенты филологического факультета Башкирского государственного университета, специализирующиеся по курсу журналистики, издательскому делу и связям с общественностью. Молодым пассажирам специалисты транспортной компании продемонстрировали возможности электронного приложения.

Напомним, что с помощью приложения "Пригород" можно быстро купить билет на пригородные поезда, а также посмотреть актуальное расписание и получить информацию о стоимости проезда. Приложение состоит из нескольких модулей и позволяет пассажиру сохранять купленные билеты на мобильном устройстве, отправлять их на указанный при оформлении заказа e-mail и просматривать часто используемые маршруты и историю покупок в личном кабинете. При посадке в пригородный поезд достаточно будет предъявить электронный билет разъездному кассиру или контролеру на экране мобильного устройства. При этом пассажир должен предъявить паспорт. Также через приложение можно оформить квитанцию на провоз велосипедов, животных, багажа и даже направить отзыв о качестве предоставляемых в пригородном сообщении услуг.







«Наш пассажир, который обратил внимание на какой-то недочет, как, впрочем, и на какой-то замечательный случай, когда сотрудники компании в чем-то помогли, то есть может информировать об этом руководство с помощью этого приложения. При этом можно послать какую-то фотографию, аудиоролик», - уточняет пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.

9 февраля