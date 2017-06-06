Приставы пополнили бюджет на 1,5 миллиарда рублей

Управление федеральной службы судебных приставов Республики подвело итоги работы за прошедшие 5 месяцев этого года. Об основных показателях журналистам рассказал начальник ведомства Ильнур Махумтов.



По сравнению с показателями прошлых лет увеличилось количество взысканий. В ходе встречи журналистам рассказали о совместной работе судебных приставов с ГИБДД и Государственной инспекцией маломерных судов. Такие операции расширяют возможности федеральной службы в поимке неплательщиков. По словам руководителя службы, благодаря работе республиканских приставов федеральный бюджет пополнился более чем на 1,5 миллиардов рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году.





Дамир Вахитов

6 июня