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Приставы пополнили бюджет на 1,5 миллиарда рублей

Приставы пополнили бюджет на 1,5 миллиарда рублей

Управление федеральной службы судебных приставов Республики подвело итоги работы за прошедшие 5 месяцев этого года. Об основных показателях журналистам рассказал начальник ведомства Ильнур Махумтов.


По сравнению с показателями прошлых лет увеличилось количество взысканий. В ходе встречи журналистам рассказали о совместной работе судебных приставов с ГИБДД и Государственной инспекцией маломерных судов. Такие операции расширяют возможности федеральной службы в поимке неплательщиков. По словам руководителя службы, благодаря работе республиканских приставов федеральный бюджет пополнился более чем на 1,5 миллиардов рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году.

Дамир Вахитов



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