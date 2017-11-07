Нужно ли Уфе такое количество ледовых городков и будет ли построен в столице приют для бездомных животных? Эти и другие темы обсуждали сегодня на оперативном совещании в столичной администрации.

«Строительство приюта обойдется в 120-130 млн руб. Это дороже стоимости одного детского сада на 240 мест. Тем не менее, мы пойдем на это, потому что это акт гуманного отношения к животным. Наше общество должно взрослеть в хорошем смысле слова», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«У нас была неделя влажной погоды, и какую грязь развели в городе. Все, что драили 5-6 месяцев, за неделю превратили в гадюшник второстепенные улицы, еле-еле справляемся с центральными магистралями. Грязь же вы выносите всю. Строители и энергетические компании, которые полгорода перерыли», - возмутился Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

7 ноября

Приют на 700 кошек и собак планируется построить в Уфе. Как рассказал на оперативном совещании глава муниципалитета Ирек Ялалов, проект находится на государственной экспертизе, а после этого будет объявлен тендер. Строительство приюта позволит решить проблему с бездомными собаками и кошками в Уфе. Ежегодно в городе отлавливают около 5 тысяч животных. Агрессивных и больных - усыпляют, здоровых передают общественным организациям для поиска новых хозяев.Еще одна тема оперативного совещания - грязь на улицах города. Ирек Ялалов раскритиковал энергетические и строительные компании, ведущие работы в городе. Глава столичной администрации отметил, что к тем, кто не в состоянии обеспечить санитарное состояние "раскопок", будут применяться штрафные санкции.В завершении совещания Ирек Ялалов поручил провести опрос среди горожан о подготовке к празднованию Нового года. В Уфе обычно возводится около ста ледовых городков. На это тратится немало бюджетных средств. Однако с каждым годом их популярность падает. Если раньше их посещало до 25 тысяч человек, то сейчас 2-3 тысячи. Глава муниципалитета отметил, что традиции меняются, в европейских городах нередко ограничиваются одной рождественской елкой. Вопрос о необходимости такого количества ледовых городков в столице Ирек Ялалов предложил решить совместно с жителями.