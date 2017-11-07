Нужно ли Уфе такое количество ледовых городков и будет ли построен в столице приют для бездомных животных? Эти и другие темы обсуждали сегодня на оперативном совещании в столичной администрации.Приют на 700 кошек и собак планируется построить в Уфе. Как рассказал на оперативном совещании глава муниципалитета Ирек Ялалов, проект находится на государственной экспертизе, а после этого будет объявлен тендер. Строительство приюта позволит решить проблему с бездомными собаками и кошками в Уфе. Ежегодно в городе отлавливают около 5 тысяч животных. Агрессивных и больных - усыпляют, здоровых передают общественным организациям для поиска новых хозяев.
«Строительство приюта обойдется в 120-130 млн руб. Это дороже стоимости одного детского сада на 240 мест. Тем не менее, мы пойдем на это, потому что это акт гуманного отношения к животным. Наше общество должно взрослеть в хорошем смысле слова», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
«У нас была неделя влажной погоды, и какую грязь развели в городе. Все, что драили 5-6 месяцев, за неделю превратили в гадюшник второстепенные улицы, еле-еле справляемся с центральными магистралями. Грязь же вы выносите всю. Строители и энергетические компании, которые полгорода перерыли», - возмутился Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.