Призывников ожидают нововведения

В Башкортостане 1 октября стартовал осенний призыв в вооруженные силы России. Набор на военную службу продлится три месяца, до 31 декабря. В этом году есть сразу несколько нововведений. Во-первых, ужесточаются санкции в отношении уклонистов, во-вторых за новобранцами больше не будут бегать. Командование сократило набор срочников на десятки тысяч.Решение пойти служить для Александра Меркулова было добровольным. Поэтому во время медосмотра он хочет не только получить отметку "годен", а категорию А1. Своё стремление объясняет как осознанием своего долга и возросшим престижем службы в армии, так и нежеланием попасть в число уклонистов.
«Соответственно мы направляем уведомление работодателю на то, чтобы он с этим уведомлением его ознакомил и этот человек не имеет права занимать муниципальные, государственные должности в течение 10 лет», - комментирует начальник отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев.
«Есть большая группа ребят, которые с удовольствием идут в армию. В настоящий момент с категориями годности А и Б, мы с удовольствием ждем всех на службе и в жизни категории А и Б при трудоустройстве, и при обучении всегда всем будут помогать», - говорит старший врач военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Евгения Габдуллина.
«За последние 5 лет все-таки здоровье призывников улучшилось. Я связываю это с тем, что культ здорового образа жизни последние 5 лет как раз развивается, фитнес-центры открываются и молодежь как-то больше стремится к спорту», - заявил врач-терапевт Ильнур Зарипов.