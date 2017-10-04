Призывников ожидают нововведения

В Башкортостане 1 октября стартовал осенний призыв в вооруженные силы России. Набор на военную службу продлится три месяца, до 31 декабря. В этом году есть сразу несколько нововведений. Во-первых, ужесточаются санкции в отношении уклонистов, во-вторых за новобранцами больше не будут бегать. Командование сократило набор срочников на десятки тысяч.

«Соответственно мы направляем уведомление работодателю на то, чтобы он с этим уведомлением его ознакомил и этот человек не имеет права занимать муниципальные, государственные должности в течение 10 лет», - комментирует начальник отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев.

«Есть большая группа ребят, которые с удовольствием идут в армию. В настоящий момент с категориями годности А и Б, мы с удовольствием ждем всех на службе и в жизни категории А и Б при трудоустройстве, и при обучении всегда всем будут помогать», - говорит старший врач военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Евгения Габдуллина.

«За последние 5 лет все-таки здоровье призывников улучшилось. Я связываю это с тем, что культ здорового образа жизни последние 5 лет как раз развивается, фитнес-центры открываются и молодежь как-то больше стремится к спорту», - заявил врач-терапевт Ильнур Зарипов.

4 октября

Решение пойти служить для Александра Меркулова было добровольным. Поэтому во время медосмотра он хочет не только получить отметку "годен", а категорию А1. Своё стремление объясняет как осознанием своего долга и возросшим престижем службы в армии, так и нежеланием попасть в число уклонистов."Откосить" от армии с этого года, кстати, опасно не только в силу ответственности перед законом. Отныне граждане, которые не служили, не имея на то законных оснований, при достижении 27 лет вместо военного билета будут получать справки. А с таким документом вряд ли получится устроиться на работу в государственные органы.Срочная служба по принуждению, потому что так положено - это уже давно отживший стереотип. Сейчас подавляющее число призывников сами идут в военкомат, не дожидаясь повестки.Что же касается здоровья призывников, то тут присутствует положительная динамика, отмечают специалисты. Сейчас кандидаты для службы в армию почти не имеют вредных привычек. Будущий солдат сам следит за своим здоровьем, понимая, что могут забраковать.Еще одна особенность этого призыва заключается в том, что теперь солдаты-срочники будут обеспечены горячим питанием во время следования к месту службы. Ну и помимо тихого часа и носков теперь солдату полагается и крем для рук. Но пожалуй самое главная особенность - это сокращение набора срочников.Принято решение сократить набор сразу на 18 тысяч человек по сравнению с прошлым осенним призывом. И дело не в дефиците желающих служить, тут как раз отбоя нет. Просто увеличен прием контрактников. Командование делает ставку на профессиональную армию.Что же касается Башкортостана, то в Вооруженные Силы России отправятся служить 5 тысяч 400 человек. И один из низ совершенно точно Александр Меркулов - медкомиссия ему присудила высшую категорию годности А1 - мечта сбылась.