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Призывников ожидают нововведения

В Башкортостане 1 октября стартовал осенний призыв в вооруженные силы России. Набор на военную службу продлится три месяца, до 31 декабря. В этом году есть сразу несколько нововведений. Во-первых, ужесточаются санкции в отношении уклонистов, во-вторых за новобранцами больше не будут бегать. Командование сократило набор срочников на десятки тысяч.

Решение пойти служить для Александра Меркулова было добровольным. Поэтому во время медосмотра он хочет не только получить отметку "годен", а категорию А1. Своё стремление объясняет как осознанием своего долга и возросшим престижем службы в армии, так и нежеланием попасть в число уклонистов.

"Откосить" от армии с этого года, кстати, опасно не только в силу ответственности перед законом. Отныне граждане, которые не служили, не имея на то законных оснований, при достижении 27 лет вместо военного билета будут получать справки. А с таким документом вряд ли получится устроиться на работу в государственные органы.

«Соответственно мы направляем уведомление работодателю на то, чтобы он с этим уведомлением его ознакомил и этот человек не имеет права занимать муниципальные, государственные должности в течение 10 лет», - комментирует начальник отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев.

Срочная служба по принуждению, потому что так положено - это уже давно отживший стереотип. Сейчас подавляющее число призывников сами идут в военкомат, не дожидаясь повестки.

«Есть большая группа ребят, которые с удовольствием идут в армию. В настоящий момент с категориями годности А и Б, мы с удовольствием ждем всех на службе и в жизни категории А и Б при трудоустройстве, и при обучении всегда всем будут помогать», - говорит старший врач военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Евгения Габдуллина.

Что же касается здоровья призывников, то тут присутствует положительная динамика, отмечают специалисты. Сейчас кандидаты для службы в армию почти не имеют вредных привычек. Будущий солдат сам следит за своим здоровьем, понимая, что могут забраковать.

«За последние 5 лет все-таки здоровье призывников улучшилось. Я связываю это с тем, что культ здорового образа жизни последние 5 лет как раз развивается, фитнес-центры открываются и молодежь как-то больше стремится к спорту», - заявил врач-терапевт Ильнур Зарипов.

Еще одна особенность этого призыва заключается в том, что теперь солдаты-срочники будут обеспечены горячим питанием во время следования к месту службы. Ну и помимо тихого часа и носков теперь солдату полагается и крем для рук. Но пожалуй самое главная особенность - это сокращение набора срочников.

Принято решение сократить набор сразу на 18 тысяч человек по сравнению с прошлым осенним призывом. И дело не в дефиците желающих служить, тут как раз отбоя нет. Просто увеличен прием контрактников. Командование делает ставку на профессиональную армию.

Что же касается Башкортостана, то в Вооруженные Силы России отправятся служить 5 тысяч 400 человек. И один из низ совершенно точно Александр Меркулов - медкомиссия ему присудила высшую категорию годности А1 - мечта сбылась.




Автор: Тимур Давлетов
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