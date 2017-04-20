Продолжается социальный проект «Одноклассники»

Телекомпания «Вся Уфа» проводит социальный проект «Одноклассники», направленный на формирование рейтинга учебных заведений, в рамках которого мы рассказываем об известных выпускниках школ. Наш очередной герой музыкальный руководитель мюзиклов и эстрадных шоу - Валерия Брейтбург.

Валерия Брейтбург в шоу-бизнесе с 2003 года. И за это время она успела поработать наставником по вокалу в разных телевизионных проектах. К числу ее учеников можно отнести Алексея Чумакова и победителей проекта «Голос» - Александру Воробьёву и Александра Панайотова. По словам Валерии, она очень часто вспоминает учителей родной школы №1 и начала понимать многие их советы, лишь, когда сама стала преподавателем.

«Все что даётся в школе, это нужно ценить. И, к сожалению, пока мы молодые, маленькие мы не понимаем. А вот сейчас уже, будучи сама преподавателем, я понимаю, насколько они были правы, когда они нас порой очень строго шпыняли за наши какие - то недочеты, за наше какое - то поведение не столь хорошее. Школу я вспоминаю с благодарностью. И каждый раз, когда я приезжаю в Уфу и прохожу мимо, мне всегда хочется подняться на четвертый этаж, где была наша классная комната и как то там побывать, в общем, приятные воспоминания», - сказала Валерия Брейтбург.

Голосование для формирования рейтинга школ Уфы проходит на сайте телекомпании «Вся Уфа». Максимальный рейтинг принадлежит школе № 39. Поддержать свою школу может любой желающий. Ведь при определении лидера каждый голос будет решающим.



Дамир Вахитов

20 апреля