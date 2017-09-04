Продюсер столичного телеканала «Вся Уфа» вернулась с всероссийского форума «Таврида»

Последняя смена всероссийского форума «Таврида», который проходил в Крыму, подошла к концу. Участники из разных регионов страны возвращаются к своей повседневной работе, заряженные позитивом и новыми идеями. В их числе и наша коллега - продюсер столичного телеканала, Наталья Ярина.



«Таврида» - это место встречи активной молодежи разных сфер деятельности. На конкурсной основе отбираются представители из разных регионов для участия в тематических сменах.



Завершающим заездом «Тавриды» в этом году стала площадка для молодых журналистов - телевизионщиков, газетчиков, блогеров - самых ярких представителей своей профессии в регионах.



Проведение отдельной смены для молодых журналистов в этом году поддержал общероссийский народный фронт. Все участники могли подробно ознакомится с проектами ОНФ. Их лично представили руководители направлений - за честные закупки, качественные дороги, благоустройство городской среды и многие другие.



Обмен опытом, обсуждения, дискуссии с приглашенными специалистами. «Таврида» - площадка старта новых идей, обсуждения и решения проблем, с которыми сталкиваются профессионалы в своих городах. Одна из главных задач форума - объединение. На Тавриде рождается дружба. Это поддержка единомышленников, разбросанных по всей стране, но объединенных одной идеей - развиваться.

Единомышленников на «Тавриде» нашла и «Вся Уфа». Идею закрепления за городскими телеканалами 22 кнопки в кабельных сетях поддержали многие участники форума. Среди них оказался известный журналист, ведущий, депутат Госдумы Петр Толстой.



По его мнению, инициатива позволит жить и процветать городскому и столичному телевидению, и на равных бороться с крупными медиахолдингами за зрителя.



К ассоциации городских телевещателей, инициатором создания которой стала «Вся Уфа» пожелали присоединиться ещё несколько городов. Так что нас становится больше. Ассоциация развивается и это серьезная заявка на успех.

4 сентября

Ярких пять дней на «Тавриде» - это, конечно, не только участие в семинарах. Новые идеи, общение - фонтан ярких красок и позитива - всё это на берегу Черного моря.Заряд бодрости на год вперед. Новые друзья - готовые поддержать любое, самое смелое начинание. Поддержка, на которую можно рассчитывать вступая в борьбу за правое дело. Это лето многие участники форума запомнят надолго. Задача - творить, дерзать, чтобы в следующем году рассказать о своих успехах со сцены форума «Таврида». Может быть в качестве приглашенного эксперта.