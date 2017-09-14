Проект "Дом для уфимского дворника" завершен

В течение последних двух месяцев администрация Ленинского района Уфы совместно с нашим телеканалом работали над проектом "Дом для уфимского дворника".
В жилые помещения переделывались аудитории бывшего колледжа. Само учебное заведение переехало в другое место. А в бывших лекционных залах все это время работали ремонтные бригады. Жильё здесь будет предоставлено сотрудникам жилищно-коммунальной сферы района, - тем из них, кто нуждается в улучшении условий.
Завтра состоится открытие общежития, и сегодня мы можем познакомиться с теми, кому в скором времени предстоит сыграть новоселье.
Со своей семьей Ринат Шарипов переехал в Уфу двадцать лет назад из Караидельского района. Там, на малой родине, были трудности с работой. На тот момент у них с супругой родился второй ребенок. В поисках лучшей жизни вместе отправились в столицу.
Они с женой – люди, привыкшие к труду. Работают на совесть, без оглядки. Светлана - специалист хлебопекарного завода. Он - дорожный рабочий управления по содержанию и благоустройству Ленинского района столицы. Проще говоря, чистота и порядок на дорогах - его задача, к которой он подходит со всей ответственностью.