Проект "Дом для уфимского дворника" завершен

В течение последних двух месяцев администрация Ленинского района Уфы совместно с нашим телеканалом работали над проектом "Дом для уфимского дворника".



В жилые помещения переделывались аудитории бывшего колледжа. Само учебное заведение переехало в другое место. А в бывших лекционных залах все это время работали ремонтные бригады. Жильё здесь будет предоставлено сотрудникам жилищно-коммунальной сферы района, - тем из них, кто нуждается в улучшении условий.

Завтра состоится открытие общежития, и сегодня мы можем познакомиться с теми, кому в скором времени предстоит сыграть новоселье.

Со своей семьей Ринат Шарипов переехал в Уфу двадцать лет назад из Караидельского района. Там, на малой родине, были трудности с работой. На тот момент у них с супругой родился второй ребенок. В поисках лучшей жизни вместе отправились в столицу.



Они с женой – люди, привыкшие к труду. Работают на совесть, без оглядки. Светлана - специалист хлебопекарного завода. Он - дорожный рабочий управления по содержанию и благоустройству Ленинского района столицы. Проще говоря, чистота и порядок на дорогах - его задача, к которой он подходит со всей ответственностью.

14 сентября

Долгих двадцать лет они кочевали по съемным квартирам. Первое время жили у тещи, но не долго.Вопрос с жильем стоял очень остро. Все это время половину своего общего дохода Ринат с супругой отдавали за съем жилья. Комнаты в общежитии с общими удобствами.В Ленинской администрации долго отбирали тех, кто сможет претендовать на жилье. Проверяли, чтобы квартиры достались именно тем, кто в них действительно нуждается. Претенденты были из числа тех, кто отличился трудом и добросовестностью. Ринат скромно дожидался результатов, и настоящим праздником стала новость, что одна из квартир будет принадлежать их семье.Впереди много хлопот - сбор вещей, переезд, обустройство на новом месте. Но это те самые хлопоты, о которых Ринат и его семья мечтали долгих десять лет.