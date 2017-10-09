Проект, который меняет до неузнаваемости городскую среду

Сегодня в Орджоникидзевском районе состоялась церемония открытия двора после того, как его отремонтировали в рамках партийного проекта «Единой России».



Узкий проезд, плохие дороги, отсутствие парковки и уличного освещения. Такие проблемы были в этом дворе до того, как пришел проект "Формирование городской среды". Буквально за два месяца здесь все преобразилось.





«У нас появилась нормальная дорога, двор стал светлее, уютнее, убрали старые деревья, некоторые кронировали, появились опоры освещения», - говорит старшая по дому № 10 по ул. Первомайской Елена Яковлева.

Общая стоимость работ составила 2 миллиона 200 тысяч рублей. По условиям проекта"Формирование городской среды", 5% суммы оплатили сами жители. Получилось примерно 1500-2000 рублей на квартиру, в зависимости от площади. Теперь уже очевидно, что потраченные деньги стоили того. Всего в Орджоникидзевском районе в программу попали 16 дворов.





«У нас в программу вошло 16 дворов. Одиннадцать на сегодня завершили полностью, 5 дворов буквально положить верхний ствол асфальта. Мы планируем, что это программа 10 числа будет полностью завершена в Орджоникидзевском районе», - комментирует глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин.



В этом году в Уфе в программу включили 105 дворов. Сейчас формируется список на 2018.





«Программа долгосрочная, теперь мы видим всю ее полезность. Всю ее необходимость, интерес в обществе. Поэтому программа долгосрочная, жители конечно могут принимать участие. Это расцвет местного самоуправления», - рассказывает руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Орджоникидзевского района Уфы Инна Начарова.



Если и вы хотите, чтобы ваш двор стал шире, чище и комфортнее – необходимо объединиться и подать коллективную заявку на участие в проекте. Все подробности можно узнать на сайте городской администрации и в отделе реализации городских программ.

9 октября