Профессор Северо-Бенгальского университета прочитал лекцию в гимназии № 158

Как зародилась Вселенная, существуют ли черные дыры и путешествия через "кротовые норы"? Уфимским школьникам представилась уникальная возможность задать эти вопросы профессору Северо-Бенгальского университета Индии Камалу Канти Нанди. Сегодня он прочитал лекцию о проблемах астрофизики в гимназии № 158.Простыми словами о сложных процессах и явлениях во Вселенной. Об искривлении пространства и времени, гравитационных волнах, темной энергии, черных дырах. Визит ученого с мировым именем, профессора Северо-Бенгальского университета Камала Канти Нанди в гимназию № 158 - уникальная возможность для учеников.
«Мне всегда было интересно, что происходит вне нашей планеты, что происходит в нашей галактике. Мы не можем сами это узнать, увидеть. Очень интересно, как это все происходит», - говорит ученица 11 класса Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима Дарья Некрасова.
«Я с детства обожаю космос, звезды. Иду на такую специальность, связанную с ракетами, поэтому мне это очень интересно. Познать Вселенную, лекции Стивена Хокинга. Я просто горю этой наукой», - рассказывает ученица класса Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима Арина Евстигнеева.
«В России сильная научная школа астрономов, астрофизиков, таких как Фридман, Зельдович и многих других ученых. Кстати, наш Центр астрофизики при БГПУ носит имя академика Зельдовича. Я считаю, очень важно выступать перед детьми, чтобы зародить в них интерес к физике. Ведь дети - это наше будущее. Если не заниматься с ними сейчас, мы не получим новых фридманов и зельдовичей», - комментирует доктор физико-математических наук, профессор северо-бенгальского университета (Индия) Камал Канти Нанди.
«Когда человек изучает астрономию, он начинает мыслить совершенно в других масштабах. Особенно это важно для школьников, у которых мировоззрение только формируется. Как вы знаете, задача школы - именно формирование мировоззрения. В этом плане астрономия играет очень важную роль»,- заявила учитель физики и астрономии Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима Гулира Тулеганова.