Профессор Северо-Бенгальского университета прочитал лекцию в гимназии № 158

Как зародилась Вселенная, существуют ли черные дыры и путешествия через "кротовые норы"? Уфимским школьникам представилась уникальная возможность задать эти вопросы профессору Северо-Бенгальского университета Индии Камалу Канти Нанди. Сегодня он прочитал лекцию о проблемах астрофизики в гимназии № 158.

«Мне всегда было интересно, что происходит вне нашей планеты, что происходит в нашей галактике. Мы не можем сами это узнать, увидеть. Очень интересно, как это все происходит», - говорит ученица 11 класса Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима Дарья Некрасова.

«Я с детства обожаю космос, звезды. Иду на такую специальность, связанную с ракетами, поэтому мне это очень интересно. Познать Вселенную, лекции Стивена Хокинга. Я просто горю этой наукой», - рассказывает ученица класса Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима Арина Евстигнеева.

«В России сильная научная школа астрономов, астрофизиков, таких как Фридман, Зельдович и многих других ученых. Кстати, наш Центр астрофизики при БГПУ носит имя академика Зельдовича. Я считаю, очень важно выступать перед детьми, чтобы зародить в них интерес к физике. Ведь дети - это наше будущее. Если не заниматься с ними сейчас, мы не получим новых фридманов и зельдовичей», - комментирует доктор физико-математических наук, профессор северо-бенгальского университета (Индия) Камал Канти Нанди.

«Когда человек изучает астрономию, он начинает мыслить совершенно в других масштабах. Особенно это важно для школьников, у которых мировоззрение только формируется. Как вы знаете, задача школы - именно формирование мировоззрения. В этом плане астрономия играет очень важную роль»,

9 ноября

Простыми словами о сложных процессах и явлениях во Вселенной. Об искривлении пространства и времени, гравитационных волнах, темной энергии, черных дырах. Визит ученого с мировым именем, профессора Северо-Бенгальского университета Камала Канти Нанди в гимназию № 158 - уникальная возможность для учеников.11-классница Арина Евстигнеева призналась, что "болеет" космосом с детства. Планирует поступать в Самарский аэрокосмический университет, чтобы строить ракеты.Эмоциональное выступление профессора из Индии и его любовь к астрофизике передались собравшимся. Сам ученый признался, это была его цель - вызвать у детей интерес к науке.В этом учебном году астрономию вернули в российские школы. Один час в неделю теперь обязателен для всех старшеклассников.- заявила учитель физики и астрономии Башкирской гимназии № 158 им. М. КаримаАстрономия сейчас совсем не тот предмет, который преподавали 20 лет назад, отмечают учителя. Интерес к ней высок, а сама наука вышла на новый уровень. В прошлом году астрономы получили первые прямые подтверждения существования чёрных дыр, обнаружив гравитационные волны. И это - начало новой эры гравитационной астрономии. Вместе с тем ученые отмечают: Вселенная таит много тайн и загадок, которые человечеству еще предстоит разгадать.