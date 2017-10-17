Профилактика пожаров спотыкается о человеческое безразличие

В Уфе продолжается установка противопожарных сигнализаций. Однако сотрудники службы монтажа столкнулись с тем, что их не пускают в квартиры.





Пожар, который произошел в августе в деревне Угузево Бирского района, потряс всю республику. В огне погибли 9 человек, 5 из которых дети. Выбраться из горящего здания смогли только трое взрослых. Предотвратить трагедию могли бы пожарные извещатели. После случившегося Глава республики Рустэм Хамитов подписал указ - установить во всех домах, где живут малоимущие и многодетные семьи, датчики огня и дыма.



Объяснять цель своего визита они начинают еще у подъезда. Люди открывают дверь неохотно. А при личной беседе сотрудникам компании, которая по госконтракту монтирует датчики, чаще всего приходится слышать отказ.



С каждым отказавшимся человеком проводится беседа. Специалисты стараются объяснить важность установки извещателей. В большинстве случаев, людей удается уговорить. Но на это уходит гораздо больше времени, чем на установку самого оборудования.



«Для жителей, чтобы не портить им ремонт, не сверлить стены, делаем элементарные вещи. Берем двусторонний скотч, клеем на планку. То есть, монтаж датчика занимает буквально пять минут», - говорит инженер производственной компании Ярослав Бушуев.



Людей можно понять. Сейчас много мошенников, которые обманным путем попадают в квартиры, а потом хозяева недосчитываются крупных сумм и лишаются ценных вещей. Бдительность уместна. На этот случай у аккредитованных сотрудников всегда при себе есть документы. Кроме того, подтвердить информацию можно в госкомитете по ЧС.



Пожалуй, квартира Муратовых стала одной из немногих, в которую получилось попасть с первого раза. Глава семьи говорит, что из средств массовой информации знал об установке противовопжарной сигнализации.





«С прессой дружу, по телевизору новости смотрю. Я слышал интервью Главы РБ, что нужно установить всем многодетным семьям. Я приветствую», - рассказывает Азат Муратов.



Всего в городе до конца года должны установить две тысячи пожарных извещателей.





«Срок небольшой для такого большого количества извещателей. Но темпы наращиваем. Уже около 300 поставили. К сожалению, дело-то благородное для людей, но люди, как правило встречают с непониманием. В принципе это можно понять. Всякие случаи происходили», - комментирует директор производственной компании Алексей Бушмакин.



Сотрудники компании понимают сомнения людей, когда к ним приходят незнакомцы. И говорят, что готовы стучаться в одни и те же двери по нескольку раз. Главное, чтобы первой не постучалась беда.





17 октября