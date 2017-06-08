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Прогноз погоды станет точнее

Прогноз погоды станет точнее

Прогнозировать погоду и выявлять чрезвычайные ситуации техногенного характера в Башкортостане будет теперь намного проще. Сегодня Правительство республики подписало соглашение с Росгидрометом о взаимодействии в области мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.

В рамках достигнутых соглашений, будут проводиться совместные мероприятия и оцениваться экологическая ситуация в регионе. В частности, при помощи современного оборудования специалисты смогут выявлять загрязнения окружающей среды на ранних стадиях, и соответственно не допускать глобальных техногенных катастроф. Также будет проводиться оценка ситуации в период весеннего половодья. Отметим, что в последний раз подобное соглашение было подписано в 2000 году.



Автор: Эрика Нажимова
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