Пункт по приему металлолома отправили на лом

В Советском районе Уфы снесли седьмой по счету гараж, в котором незаконно принимали вторсырье. На шум и грязь во дворе в администрацию пожаловались жители близлежащих домов. Коммунальщики среагировали оперативно.



На куски металла разрезают гараж во дворе дома номер 104/1 по улице Пархоменко в Уфе. По словам сотрудников администрации Советского района столицы, владелец этого бокса организовал здесь пункт по приему металлолома и вторсырья. Деятельность незаконна и потому сразу - жесткие меры.





«Никаких документов разрешающих на этот металлоприемный пункт нет. Гараж тоже установлен незаконно. То есть, все права, все законы здесь нарушены», - говорит начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Советского района Уфы Мидхат Гильмутдинов.

По словам жителей дома, из-за работы пункта по приему металлолома во дворе было грязно и шумно. Это они отразили в письменной жалобе, которую направили в районную администрацию. Коммунальные службы совместно с управлением гражданской защиты среагировали оперативно.





«Мы в первую очередь, конечно, сносим те места, где металлоприемный пункт открыт, чтобы они жителям не создавали обстановку грязную, нехорошую. И потом вторично идет снос тех гаражей, которые расположены вблизи общеобразовательных учреждений», - уточняет начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Советского района Уфы Мидхат Гильмутдинов.

По данным администрации, только во дворах Советского района располагались 19 незаконных пунктов приема металлолома. Их было решено снести. Этот гараж - седьмой по счету. Освободившуюся от металлоконструкций территорию жители близлежащих домов планируют использовать с пользой для всех.



Напомним, массовый снос гаражей, находящихся вблизи школ и детских садов, в Уфе начался в сентябре 2015. Только в Советском районе столицы с того времени уже снесено свыше полутора тысячи незаконных металлоконструкций. Из них - две трети располагались возле образовательных учреждений. Работа по сносу гаражей продолжается. Безопасность - прежде всего.

15 мая