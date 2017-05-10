Путешествие в Астану уфимца с ограниченными возможностями здоровья завершилось

Сегодня инвалид-колясочник Ильдар Галиакбаров вернулся в Уфу. Напомним, 17 апреля мужчина отправился в Казахстан на самодельной велоколяске. До пункта назначения он добрался за 22 дня. Изначально 1300 километров мужчина планировал преодолеть за две недели. Время в пути увеличилось из-за плохой погоды и непредсказуемых ситуаций на дороге.



Уставший, простудившийся, но счастливый Ильдар Галиакбаров прибыл в Уфу после длительного путешествия. Домой возвращался на поезде, а вот до Астаны добирался на самодельной велоколяске. . Дорога в Казахстан вымотала мужчину так, что возвращаться домой на своем транспорте не было сил. Какие только трудности не встречались на его пути.



А еще пять раз ломалась коляска. Но мужчине везло, каждый раз находились люди, которые были готовы помочь.



За счет неравнодушных людей во многих гостиницах Ильдар ночевал бесплатно. А в самом Казахстане его ждал вообще королевский прием, шутит мужчина. Совершенно незнакомые люди водили по музеям, показывали местные достопримечательности. На такое гостеприимство даже не рассчитывал, признается путешественник.



Так что, несмотря на невероятно тяжелую дорогу , от путешествия у Ильдара Галиакбарова только положительные эмоции. К тому же он выполнил свою миссию: как посола мира и дружбы мужчина передал письмо от ветеранов Башкортостана ветеранам Казахстана и вручил журналистам Астаны флаг «Всей Уфы». Но скорее всего это была последняя поездка за пределы республики, говорит Ильдар.



Теперь осталось только добраться до родного Иглино. За время, что он был в пути, семья изрядно поволновалась. Так что, в ближайшее время Ильдар Галиакбаров намерен как можно больше времени проводить с близкими и делиться с ними воспоминаниями удивительного приключения.







Гульнара Ситдикова

11 мая