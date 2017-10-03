Пятимесячной Айсель из Уфы требуется помощь

Она страдает врожденным пороком развития. Диагноз медиков не утешителен: с каждым годом состояние ребенка может ухудшаться. Остановить процесс и вылечить ребенка могут врачи одной из израильских клиник, но услуги обойдутся в 3 миллиона рублей.

По своему развитию пятимесячная Айсель ничем не отличается от своих сверстниц. Она хорошо набирает в весе, играет и реагирует на эмоции родителей. Вот только к пояснице малышки всегда прикреплен пластырь. Марлевая повязка защищает крестцовый отдел позвоночника от внешнего воздействия. Девочка страдает тяжелым заболеванием - Спина Бифида.





«При рождении с этого места выпячивалась киста. Со временем она рассосалась. Но самое страшное осталось внутри. На поясничном отделе позвоночного канала отсутствуют отростки. Сейчас расстояние диастазом на сантиметр. Снаружи получается нет костей, они не защищены от повреждений. Там просто проход. Поэтому нужна очень серьезная ювелирная операция Я очень хочу, чтоб мой ребенок был здоров. Это очень тяжело. Если ребенок инвалидом будет», - рассказывает мать Айсель Алия Анварова.



Нервные отростки вросли в жировую ткань и находятся не внутри позвоночного столба, как должно быть, а под тоненьким слоем кожи.



Самочувствие ребенка может ухудшаться с возрастом, считает Алия Анварова. Вместе с ростом и развитием организма - нервные окончания будут натягиваться подобно струне. Из-за этого импульсы к нижней части тела будут поступать слабее. Родители Айсель боятся, что в будущем девочке придется передвигаться на инвалидном кресле. В Уфе такие случаи уже есть. Шестилетний Марат Усманов с таким же диагнозом сейчас тяжело передвигается на ногах. Ни упражнения, ни курсы профилактики не помогают. Нужна - квалифицированная помощь врачей.



Удалить липому, полностью освободить нервные корешки, а также провести реконструкцию позвоночного канала, могут врачи одной из израильских клиник. Но операция дорогостоящая - более трех миллионов рублей. Таких денег у семьи Анваровых нет, и они надеются на помощь неравнодушных людей.



Отправить СМС: "500" на номер 4345, где 500 — сумма перевода.

Номер телефона: 8-937-348-23-54 (Алия Анварова - мать Айсель).

3 октября